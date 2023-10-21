Индия провела первый запуск ракеты в рамках пилотируемой космической миссии

По словам руководителя ISRO С. Соманата, запуск был перенесен с 8:00 (05:30 мск) на 8.45 (6:15 мск) из-за погодных условий, однако запуск двигателя не произошел. После устранения причин пуск ракеты стартовал в 10:00 (07:30 мск). Система спасения экипажа успешно отделила модуль экипажа от ракеты-носителя. После спуска на парашютах он приводнился в Бенгальском заливе.