Индия провела первый запуск ракеты в рамках пилотируемой космической миссии
Первый запуск ракеты в рамках будущей пилотируемой космической миссии Индии «Гаганьян» прошел успешно, пишет издание Indian Express.
«Сегодня Индийская организация космических исследований (ISRO) успешно завершила первый из серии испытательных полетов миссии, которая включит Индию в небольшой и эксклюзивный список стран, которые могут запустить пилотируемый корабль», – сообщает издание.
По словам руководителя ISRO С. Соманата, запуск был перенесен с 8:00 (05:30 мск) на 8.45 (6:15 мск) из-за погодных условий, однако запуск двигателя не произошел. После устранения причин пуск ракеты стартовал в 10:00 (07:30 мск). Система спасения экипажа успешно отделила модуль экипажа от ракеты-носителя. После спуска на парашютах он приводнился в Бенгальском заливе.
Конечная цель миссии «Гаганьян», сообщает The Times of India, – отправить индийских астронавтов в космос для трехдневной миссии на низкой околоземной орбите на высоте 400 км и благополучно вернуть их на Землю в 2025 г.
Ранее в августе директор Space Application Centre департамента космонавтики Индии в Ахмедабаде Шри Нилеш М. Десаи отмечал, что подготовка первой пилотируемой космической миссии Индии «Гаганьян» осуществлялась в том числе и при поддержке «Роскосмоса», который проводил тренировки с потенциальными пилотами индийского космического корабля в 2019-2020 гг.