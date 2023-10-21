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Индия провела первый запуск ракеты в рамках пилотируемой космической миссии

Ведомости

Первый запуск ракеты в рамках будущей пилотируемой космической миссии Индии «Гаганьян» прошел успешно, пишет издание Indian Express.

«Сегодня Индийская организация космических исследований (ISRO) успешно завершила первый из серии испытательных полетов миссии, которая включит Индию в небольшой и эксклюзивный список стран, которые могут запустить пилотируемый корабль», – сообщает издание. 

По словам руководителя ISRO С. Соманата, запуск был перенесен с 8:00 (05:30 мск) на 8.45 (6:15 мск) из-за погодных условий, однако запуск двигателя не произошел. После устранения причин пуск ракеты стартовал в 10:00 (07:30 мск). Система спасения экипажа успешно отделила модуль экипажа от ракеты-носителя. После спуска на парашютах он приводнился в Бенгальском заливе. 

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Конечная цель миссии «Гаганьян», сообщает The Times of India, – отправить индийских астронавтов в космос для трехдневной миссии на низкой околоземной орбите на высоте 400 км и благополучно вернуть их на Землю в 2025 г.

Ранее в августе директор Space Application Centre департамента космонавтики Индии в Ахмедабаде Шри Нилеш М. Десаи отмечал, что подготовка первой пилотируемой космической миссии Индии «Гаганьян» осуществлялась в том числе и при поддержке «Роскосмоса», который проводил тренировки с потенциальными пилотами индийского космического корабля в 2019-2020 гг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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