Индия пока не заинтересовалась строительством модуля РОС

Он напомнил, что первая индийская миссия «Чандраян-3» с посадкой на поверхность спутника происходит прямо сейчас, параллельно с аналогичной миссией «Луна-25» России, первой в постсоветской истории. «Сохраняется интрига, кто сядет на лунную поверхность в этот раз. По графику наша мягкая посадка запланирована на 5:45 по времени Дели 23 августа. Россияне могут провести посадку 22 августа. В любом случае Индия станет четвертой в мире державой, добившейся мягкой посадки на Луну – после СССР, США и Китая», – отметил Нилеш.