Индия пока не заинтересовалась строительством модуля РОС

Индия пока не заинтересовалась строительством модуля РОСПрисоединиться к проекту в июле странам БРИКС предлагал «Роскосмос»
Индия пока не заинтересована в участии в строительстве модуля перспективной российской орбитальной станции (РОС), присоединиться к созданию которого «Роскосмос» предложил странам БРИКС в июле. Об этом на брифинге в Ахмедабаде, штат Гуджарат, заявил, отвечая на вопрос «Ведомостей», директор Space Application Centre департамента космонавтики Индии в Ахмедабаде Шри Нилеш М. Десаи.
«Мы пока не планируем присоединяться к проекту базового модуля перспективной российской станции. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы успешно запустить человека в космос в рамках миссии "Гаганьян", затем, через несколько лет после этого, запустить собственную небольшую обитаемую орбитальную станцию и эксплуатировать ее. И лишь потом возможно рассмотрение иных проектов», – сказал Нилеш.
«Роскосмос» предложил странам БРИКС создать модуль в составе перспективной РОС 23 июля. Устройство базового модуля РОС российское космическое агентство впервые продемонстрировало на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» в августе.
Нилеш отметил, что непосредственно подготовка первой пилотируемой космической миссии Индии «Гаганьян» осуществлялась в том числе и при поддержке «Роскосмоса», который проводил тренировки с потенциальными пилотами индийского космического корабля в 2019-2020 гг. «Запустить человека в космос мы планируем после успешного завершения двух других важных проектов: мягкой посадки автоматических станций на Луну, которая должна состояться 23 августа, а также на Марс, разработка которой ведется», – сказал Нилеш.
Перспективная российская орбитальная станция – космическая станция, которая должна заменить МКС. Первый этап строительства намечен на период 2027-2030 гг. Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в интервью «Интерфаксу» рассказывал, что первый этап предполагает создание функционирующего ядра станции (научно-энергетического модуля, узлового и шлюзового модулей, базового блока). Уже на этом этапе космонавты смогут прилетать и работать на станции. Второй этап предполагает стыковку целевых модулей, он намечен на 2032 г. Строительство станции предварительно оценивается в 600 млрд руб.
В космическом центре в Ахмедабаде журналистам продемонстрировали тренировочные образцы обитаемого модуля будущего индийского космического корабля и консоль передачи информации и управления им. «Сейчас мы отрабатываем на этой консоли различные решения по оптимизации управления, эргономике интерфейса и тренируем кандидатов в космонавты», – пояснил директор космического центра в Ахмедабаде.
Он напомнил, что первая индийская миссия «Чандраян-3» с посадкой на поверхность спутника происходит прямо сейчас, параллельно с аналогичной миссией «Луна-25» России, первой в постсоветской истории. «Сохраняется интрига, кто сядет на лунную поверхность в этот раз. По графику наша мягкая посадка запланирована на 5:45 по времени Дели 23 августа. Россияне могут провести посадку 22 августа. В любом случае Индия станет четвертой в мире державой, добившейся мягкой посадки на Луну – после СССР, США и Китая», – отметил Нилеш.
Он отметил, что длительность индийской лунной миссии обусловлена в первую очередь тем, что для отправки аппарата на Луну был использован гравитационный маневр: после разгона за несколько десятков оборотов вокруг Земли аппарат отправлен «гравитационной пращой» на Луну. «Это позволило сэкономить топливо, которого потребовалось бы гораздо больше при попытке прямо отправить ракету с земли в направлении спутника», – сказал Нилеш.
Нилеш также подробно рассказал о ключевых направлениях деятельности индийской космонавтики, среди которых одно из самых приоритетных – разноплановые программы дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) и глобальной системы геопозиционирования. «Мы шестая страна в мире, имеющая собственную систему глобального позиционирования – Navic», – подчеркнул Нилеш. Он отметил, что индийская космическая программа разработала и использует систему космической навигации и для морского торгового флота.
Нилеш сообщил, что Индия сотрудничает с Россией в передаче информации по глобальному позиционированию и ДЗЗ, в частности, в рамках международной системы обмена данными о стихийных бедствиях.
Отдельно Нилеш подчеркнул успехи Индии в развитии системы ДЗЗ – оптического, инфракрасного и других. По его словам, за 50 лет программы, изначально создававшейся в 1970-е гг. при помощи США, ФРГ и Франции, Дели перешел к созданию спутников, оснащенных преимущественно собственным оборудованием зондирования.
«Сейчас разрешение наших спутниковых камер различных спектров выросло с нескольких километров в 1970-е гг. до 250 м», – поделился Нилеш.
По его словам, Индия активно предоставляет информацию по ДЗЗ странам Южной, Юго-Восточной Азии и Африки. Одним из таких проектов является ISRO – «Солнечный календарь» для районов Африки и Азии, который может рассчитать световой день, температуру, испарение воды и другие параметры, которые можно будет использовать в промышленности и сельском хозяйстве, «в том числе, для экономии электроэнергии».
По словам Нилеша, сейчас индийская космическая программа активно привлекает частный бизнес. «Объем рынка космических услуг только Индии мы оцениваем в $7 млрд, но это перспективный и быстрорастущий сектор, часть глобального рынка космических услуг объемом в $370 млрд», – заключил Нилеш.