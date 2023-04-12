Глава «Роскосмоса» сообщил о продлении работы российского сегмента МКС до 2028 года

Глава «Роскосмоса» сообщил о продлении работы российского сегмента МКС до 2028 годаБорисов также доложил президенту о ходе создания Российской орбитальной станции
По решению правительства РФ эксплуатация российского сегмента Международной космической станции (МКС) продлена до 2028 г. Об этом сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Встреча проходит в День космонавтики, который отмечается 12 апреля.
Борисов заявил о стабильном финансовом положении космической отрасли и добавил, что госкорпорация «понимает, куда ей двигаться». Глава «Роскосмоса» добавил, что намерен поделиться с президентом стратегическими планами по развитию многоспутниковой группировки.
«И особенно настало время детально обсудить вопросы создания Российской орбитальной станции, потому что по решению правительства работа Международной космической станции продлена до 2028 г.», — сказал Борисов.
Он отметил, что «время бежит быстро», а России «нельзя иметь перерывов в пилотируемой космонавтике». По словам Борисова, эскиз проекта орбитальной станции будет готов летом 2023 г., в ходе сегодняшней встречи он расскажет главе государства об основных параметрах и облике станции, а также об этапах ее создания.
В ответ Путин напомнил, что одной из целей станции является подготовка «к реализации наших планов по Луне». Борисов заявил, что проект позволит российским специалистам освоить технологии, необходимые в том числе для лунной программы. По его словам, в этом заключается одно из преимуществ новой орбиты и Российской орбитальной станции.
В июле 2022 г. Борисов доложил президенту РФ Владимиру Путину о выходе из проекта МКС и разработке Российской орбитальной станции. Однако в ноябре Борисов назвал преждевременными разговоры о выходе России из проекта МКС. Он пояснил, что сроки будут зависеть от технического состояния российского сегмента МКС и сроков развертывания собственной Российской орбитальной станции.
В конце декабря директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что «Роскосмос» предложил правительству продлить работу российского сегмента МКС до 2028 г. Действующее соглашение об эксплуатации МКС истекает в 2024 г. По его словам, кабмин запросил дополнительные материалы, обосновывающие техническую возможность продления эксплуатации МКС.
На прошлой неделе, 6 апреля, в госкорпорации подтвердили, что это предложение направлено правительству. Ранее в феврале продление эксплуатации МКС до 2028 г. одобрил научно-технический совет «Роскосмоса».