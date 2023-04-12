Глава «Роскосмоса» сообщил о продлении работы российского сегмента МКС до 2028 года

Он отметил, что «время бежит быстро», а России «нельзя иметь перерывов в пилотируемой космонавтике». По словам Борисова, эскиз проекта орбитальной станции будет готов летом 2023 г., в ходе сегодняшней встречи он расскажет главе государства об основных параметрах и облике станции, а также об этапах ее создания.