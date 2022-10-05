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В ближайшие три года Федеральная космическая программа вырастет более чем на 70 млрд руб

Дополнительные средства будут направлены на решение военных задач
Инна Сидоркова
Средства ФКП идут и на гражданские, и на оборонные задачи / Евгений Разумный / Ведомости

Правительство планирует увеличить финансирование Федеральной космической программы (ФКП) в 2023, 2024 и 2025 гг. на общую сумму свыше 73 млрд руб., следует из материалов к проекту федерального бюджета на 2023–2025 гг., с которыми ознакомились «Ведомости». Согласно данным, опубликованным на сайте Федеральных целевых программ, в 2023 г. действующие бюджетные назначения на ФКП составляют 112,3 млрд руб, а в 2024 г. – 118,5 млрд руб. Бюджетный прогноз на 2025 г. составлял также 118,5 млрд руб. При этом в материалах к проекту бюджета указано, что в 2023 г. на ФКП будет выделено 133,1 млрд руб. (+21 млрд руб.), в 2024 г. – 140,5 млрд руб. (+22 млрд руб.), в 2025 г. – 148,5 млрд руб. (+30 млрд руб.).

Предполагается, что дополнительные бюджетные ассигнования пойдут на поставку продукции в целях обеспечения заданий государственного оборонного заказа (ГОЗ), а также на проведение исследований в области разработки вооружения, военной и специальной техники и военно-технического имущества в целях создания перспективных средств выведения и космических аппаратов, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2023–2025 гг.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных