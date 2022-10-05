В ближайшие три года Федеральная космическая программа вырастет более чем на 70 млрд руб

Правительство планирует увеличить финансирование Федеральной космической программы (ФКП) в 2023, 2024 и 2025 гг. на общую сумму свыше 73 млрд руб., следует из материалов к проекту федерального бюджета на 2023–2025 гг., с которыми ознакомились «Ведомости». Согласно данным, опубликованным на сайте Федеральных целевых программ, в 2023 г. действующие бюджетные назначения на ФКП составляют 112,3 млрд руб, а в 2024 г. – 118,5 млрд руб. Бюджетный прогноз на 2025 г. составлял также 118,5 млрд руб. При этом в материалах к проекту бюджета указано, что в 2023 г. на ФКП будет выделено 133,1 млрд руб. (+21 млрд руб.), в 2024 г. – 140,5 млрд руб. (+22 млрд руб.), в 2025 г. – 148,5 млрд руб. (+30 млрд руб.).