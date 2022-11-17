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Борисов назвал преждевременными разговоры о выходе России из проекта МКС

Ведомости

Говорить о выходе России из программы Международной космической станции (МКС) преждевременно, заявил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов в интервью ТАСС.

Борисов напомнил, что сейчас единственным официальным документом, регулирующим участие в проекте является решение правительства о продлении полета российского сегмента станции до 2024 г.

«Поэтому говорить о выходе России из программы МКС преждевременно», – сказал он.

Сроки участия в программе будут зависеть сразу от нескольких факторов, в частности, от технического состояния российского сегмента МКС, и сроков развертывания собственной российской орбитальной станции, пояснил Борисов. Главная задача «Роскосмоса» сейчас, подчеркнул глава госкорпорации, заключается в обеспечении непрерывности пилотируемых космических полетов.

Ранее Борисов допускал, что с высокой степенью вероятности сотрудничество по проекту МКС продлится до 2028 г. В конце октября продление эксплуатации станции на эти же сроки не исключил и глава Минпромторга Денис Мантуров. Как уточнил вице-премьер, продление срока эксплуатации реализуют по результатам прохождения официальных процедур в национальных космических агентствах и правительствах стран — участниц проекта МКС.

В июле глава «Роскосмоса» доложил президенту России Владимиру Путину о выходе из проекта МКС и разработке российской орбитальной станции. По словам Борисова, будущее российской пилотируемой космонавтики должно основываться в первую очередь на взвешенной и системной научной программе, чтобы каждый полет давал знания в области космоса. В марте возглавлявший тогда корпорацию Дмитрий Рогозин предупредил о «развале» МКС до 2030 г.: станция работает с 1998 г., а ее ресурс – 15 лет.

31 октября замглавы «Роскосмоса» Валерий Шерин заявил о сокращении сотрудничества госкорпорации с NASA и увеличении гособоронзаказа и заказов гражданского назначения. 4 октября руководитель американской программы Международной космической станции (МКС) Джоэл Монталбано сообщил, что несмотря на рекомендации госдепартамента США, NASA сохранила свой штат сотрудников в России. На тот момент Монталбано заявил о продолжающемся сотрудничестве между двумя странами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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