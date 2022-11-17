Борисов назвал преждевременными разговоры о выходе России из проекта МКС
Говорить о выходе России из программы Международной космической станции (МКС) преждевременно, заявил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов в интервью ТАСС.
Борисов напомнил, что сейчас единственным официальным документом, регулирующим участие в проекте является решение правительства о продлении полета российского сегмента станции до 2024 г.
«Поэтому говорить о выходе России из программы МКС преждевременно», – сказал он.
Сроки участия в программе будут зависеть сразу от нескольких факторов, в частности, от технического состояния российского сегмента МКС, и сроков развертывания собственной российской орбитальной станции, пояснил Борисов. Главная задача «Роскосмоса» сейчас, подчеркнул глава госкорпорации, заключается в обеспечении непрерывности пилотируемых космических полетов.
Ранее Борисов допускал, что с высокой степенью вероятности сотрудничество по проекту МКС продлится до 2028 г. В конце октября продление эксплуатации станции на эти же сроки не исключил и глава Минпромторга Денис Мантуров. Как уточнил вице-премьер, продление срока эксплуатации реализуют по результатам прохождения официальных процедур в национальных космических агентствах и правительствах стран — участниц проекта МКС.
В июле глава «Роскосмоса» доложил президенту России Владимиру Путину о выходе из проекта МКС и разработке российской орбитальной станции. По словам Борисова, будущее российской пилотируемой космонавтики должно основываться в первую очередь на взвешенной и системной научной программе, чтобы каждый полет давал знания в области космоса. В марте возглавлявший тогда корпорацию Дмитрий Рогозин предупредил о «развале» МКС до 2030 г.: станция работает с 1998 г., а ее ресурс – 15 лет.
31 октября замглавы «Роскосмоса» Валерий Шерин заявил о сокращении сотрудничества госкорпорации с NASA и увеличении гособоронзаказа и заказов гражданского назначения. 4 октября руководитель американской программы Международной космической станции (МКС) Джоэл Монталбано сообщил, что несмотря на рекомендации госдепартамента США, NASA сохранила свой штат сотрудников в России. На тот момент Монталбано заявил о продолжающемся сотрудничестве между двумя странами.
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