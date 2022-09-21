Борисов допустил продолжение работы России на МКС до 2028 года
Сотрудничество по проекту Международной космической станции (МКС) с высокой степенью вероятности продлится до 2028 г., заявил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов.
«В наших планах [работать на станции], включая 2024 год, затем в зависимости от состояния МКС будем продолжать. До 2028 г. с высокой вероятностью», — сказал Борисов (цитата по ТАСС). По его словам, российская сторона всегда четко выполняет международные обязательства. В среду на Байконуре состоялись переговоры с представителем NASA.
В конце июля Борисов заявлял, что Россия начнет выход из проекта МКС после 2024 г., однако точные сроки не определены и не сообщались партнерам, они будут зависеть в том числе от работоспособности самой МКС.
Борисов доложил президенту России Владимиру Путину о выходе из проекта МКС и разработке российской орбитальной станции 26 июля. По его словам, будущее российской пилотируемой космонавтики должно основываться в первую очередь на взвешенной и системной научной программе, чтобы каждый полет давал знания в области космоса.
В марте возглавлявший тогда «Роскосмос» Дмитрий Рогозин предупредил о «развале» МКС до 2030 г.: станция работает с 1998 г., а ее ресурс – 15 лет. В конце апреля Рогозин заявил, что «Роскосмос» подготовил предложения по окончанию работы на МКС и направил их президенту и правительству. Называть даты Рогозин не стал.
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