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Борисов допустил продолжение работы России на МКС до 2028 года

Ведомости

Сотрудничество по проекту Международной космической станции (МКС) с высокой степенью вероятности продлится до 2028 г., заявил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов.

«В наших планах [работать на станции], включая 2024 год, затем в зависимости от состояния МКС будем продолжать. До 2028 г. с высокой вероятностью», — сказал Борисов (цитата по ТАСС). По его словам, российская сторона всегда четко выполняет международные обязательства. В среду на Байконуре состоялись переговоры с представителем NASA.

В конце июля Борисов заявлял, что Россия начнет выход из проекта МКС после 2024 г., однако точные сроки не определены и не сообщались партнерам, они будут зависеть в том числе от работоспособности самой МКС.

Борисов доложил президенту России Владимиру Путину о выходе из проекта МКС и разработке российской орбитальной станции 26 июля. По его словам, будущее российской пилотируемой космонавтики должно основываться в первую очередь на взвешенной и системной научной программе, чтобы каждый полет давал знания в области космоса.

В марте возглавлявший тогда «Роскосмос» Дмитрий Рогозин предупредил о «развале» МКС до 2030 г.: станция работает с 1998 г., а ее ресурс – 15 лет. В конце апреля Рогозин заявил, что «Роскосмос» подготовил предложения по окончанию работы на МКС и направил их президенту и правительству. Называть даты Рогозин не стал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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