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Полет Анны Кикиной на Crew Dragon к МКС запланирован на 3 октября

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Российский космонавт Анна Кикина полетит на Международную космическую станцию (МКС) на ракете SpaceX Crew Dragon в рамках миссии Crew-5 3 октября, сообщил «Роскосмос».

«NASA и SpaceX определили дату пуска миссии Crew-5. Пуск запланирован на 3 октября в 19:45 по московскому времени, но может быть перенесен на более поздний срок», — говорится в сообщении.

В экипаж тогда вошли астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада и астронавт японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката. Запуск Crew Dragon будет произведен ракетой-носителем Falcon-9 из Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида.

В конце июля в Роскосмосе рассказали, что всего по соглашению России и США о перекрестных полетах российские космонавты полетят на МКС три раза. 

15 июля «Роскосмос» сообщил, что подписал с NASA соглашение о полетах интегрированных экипажей на американских и российских кораблях на МКС. Суть соглашения в том, чтобы в случае нештатной ситуации, которая может быть связана с отменой или задержкой запуска российского или американского корабля, на борту МКС находился по крайней мере один космонавт «Роскосмоса» и один космонавт NASA для обслуживания российского и американского сегментов станции.

В конце июля глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия выйдет из проекта МКС после 2024 г. и начнет формировать свою орбитальную станцию. Исполнительный директор корпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев уточнил, что это может случиться и в 2025, и 2028, и 2030 г. Сроки будут зависеть от технического состояния станции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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