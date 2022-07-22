Российские космонавты совершат три полета к МКС на Crew Dragon
Российские космонавты три раза полетят на Международную космическую станцию (МКС) на американских ракетах Crew Dragon по соглашению России и США о перекрестных полетах, сообщил командир отряда космонавтов, замначальника Центра по подготовке космонавтов Олег Кононенко.
«Соглашение подразумевает три интегрированных полета: на пятом, шестом и десятом Dragon», – рассказал Кононенко.
По его словам, российский космонавт Анна Кикина, которая проходила тренировки в США, полетит на МКС на Crew Dragon в конце сентября. Она вернулась в Россию, чтобы сдать экзамен на знание российского сегмента МКС, а затем вернется в США для продолжения подготовки к полету.
15 июля «Роскосмос» сообщил, что подписал с NASA соглашение о полетах интегрированных экипажей на американских и российских кораблях на МКС. Суть соглашения в том, чтобы в случае нештатной ситуации, которая может быть связана с отменой или задержкой запуска российского или американского корабля, на борту МКС находился по крайней мере один космонавт «Роскосмоса» и один космонавт NASA для обслуживания российского и американского сегментов станции.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении Дмитрия Рогозина с должности директора «Роскосмоса». На эту должность был назначен бывший вице-премьер Юрий Борисов. Рогозин возглавлял госкорпорацию с мая 2018 г.
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