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«Роскосмос» и NASA подписали соглашение перекрестных полетах экипажей на МКС

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Российская госкорпорация «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о полетах интегрированных экипажей на американских и российских кораблях на МКС, сообщает пресс-служба корпорации в своем Telegram-канале. 

«Соглашение отвечает интересам России и США и будет способствовать развитию сотрудничества в рамках программы МКС и эффективной реализации проектов по исследованию и освоению космического пространства в мирных целях» — говорится в сообщении «Роскосмоса».

Суть соглашения в том, что в случае нештатной ситуации, которая может быть связана с отменой или задержкой запуска российского или американского корабля, на борту Международной космической станции (МКС) находился по крайней мере один космонавт «Роскосмоса» и один космонавт NASA для обслуживания российского и американского сегмента станции. 

На данный момент уже есть запланированные запуски ракет Crew Dragon 5 и «Союз МС22», которые пройдут осенью 2022 г. В составе российского экипажа будут космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Франсиско Рубио, в составе американского Николь Мэнн, Джош Кассада, Коичи Ваката и россиянка Анна Кикина. Сейчас Кинкина продолжает тренироваться с Crew-5 по нормальному плану, в то же время Рубио тренируется с экипажем «Союза».

Ранее сегодня президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении Дмитрия Рогозина с должности директора «Роскосмоса». На эту должность был назначен бывший вице-премьер Юрий Борисов. Рогозин возглавлял госкорпорацию с мая 2018 г.

Ранее по теме: Песков анонсировал новую должность для Рогозина

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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