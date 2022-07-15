«Роскосмос» и NASA подписали соглашение перекрестных полетах экипажей на МКС

На данный момент уже есть запланированные запуски ракет Crew Dragon 5 и «Союз МС22», которые пройдут осенью 2022 г. В составе российского экипажа будут космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Франсиско Рубио, в составе американского Николь Мэнн, Джош Кассада, Коичи Ваката и россиянка Анна Кикина. Сейчас Кинкина продолжает тренироваться с Crew-5 по нормальному плану, в то же время Рубио тренируется с экипажем «Союза».