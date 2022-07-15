«Роскосмос» и NASA подписали соглашение перекрестных полетах экипажей на МКС
Российская госкорпорация «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о полетах интегрированных экипажей на американских и российских кораблях на МКС, сообщает пресс-служба корпорации в своем Telegram-канале.
«Соглашение отвечает интересам России и США и будет способствовать развитию сотрудничества в рамках программы МКС и эффективной реализации проектов по исследованию и освоению космического пространства в мирных целях» — говорится в сообщении «Роскосмоса».
Суть соглашения в том, что в случае нештатной ситуации, которая может быть связана с отменой или задержкой запуска российского или американского корабля, на борту Международной космической станции (МКС) находился по крайней мере один космонавт «Роскосмоса» и один космонавт NASA для обслуживания российского и американского сегмента станции.
На данный момент уже есть запланированные запуски ракет Crew Dragon 5 и «Союз МС22», которые пройдут осенью 2022 г. В составе российского экипажа будут космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Франсиско Рубио, в составе американского Николь Мэнн, Джош Кассада, Коичи Ваката и россиянка Анна Кикина. Сейчас Кинкина продолжает тренироваться с Crew-5 по нормальному плану, в то же время Рубио тренируется с экипажем «Союза».
Ранее сегодня президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении Дмитрия Рогозина с должности директора «Роскосмоса». На эту должность был назначен бывший вице-премьер Юрий Борисов. Рогозин возглавлял госкорпорацию с мая 2018 г.