Песков анонсировал новую должность для Рогозина

«Со временем Рогозин будет трудоустроен, мы своевременно об этом сообщим, у него будет новая работа», — сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли экс-главе «Роскосмоса» предложена какая-либо должность в администрации президента или в системе органов власти.