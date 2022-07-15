Песков анонсировал новую должность для Рогозина
Экс-глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин со временем будет трудоустроен, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Со временем Рогозин будет трудоустроен, мы своевременно об этом сообщим, у него будет новая работа», — сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли экс-главе «Роскосмоса» предложена какая-либо должность в администрации президента или в системе органов власти.
Ранее сегодня президент Владимир Путин подписал указ об увольнении Рогозина с должности директора госкорпорации «Роскосмос». Другим указом президент назначил на эту должность бывшего вице-премьера Юрия Борисова.
Рогозин возглавлял госкорпорацию с 24 мая 2018 г. До этого он был заместителем председателя Государственной думы (2003-2004), представителем России при Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе, чрезвычайным и полномочным послом (2008-2011). В 2011-2018 гг. занимал должность заместителя председателя правительства, а также председателя коллегии Военно-промышленной комиссии.
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