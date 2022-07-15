Путин назначил бывшего вице-премьера Борисова гендиректором «Роскосмоса»Кремль обещает, что экс-глава госкорпорации Рогозин будет трудоустроен
Президент России Владимир Путин произвел несколько серьезных кадровых перестановок. Глава государства назначил нового главу «Роскосмоса» и увеличил количество зампредов правительства с 10 до 11.
Путин, в частности, освободил вице-премьера Юрия Борисова от этой должности и назначил его гендиректором «Роскосмоса» вместо занимавшего эту должность с 2018 г. Дмитрия Рогозина.
О предстоящей отставке Борисова и переходе его на место Рогозина ранее сообщали источники «Ведомостей». По их словам, бывший вице-премьер должен был сложить с себя полномочия и частично передать их министру промышленности и торговли Денису Мантурову.
Госдума 15 июля на внеочередном заседании по представлению главы правительства Михаила Мишустина поддержала его утверждение в должности вице-премьера. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин отметил, что депутаты таким образом берут ответственность за оказание помощи и поддержки в развитии промышленности страны. Путин после голосования палаты подписал указ о повышении Мантурова.
Рогозин заявил журналистам, что возглавил «Роскосмос» в «самое сложное время». «Отрасль была практически деморализована, отсутствовало понимание дальнейших путей развития, как и куда двигаться», – рассказал бывший гендиректор госкорпорации (цитата по «РИА Новости).
О будущих перспективах Рогозина, отправленного в отставку, пока ничего не известно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что Рогозин со временем будет трудоустроен и Кремль об этом своевременно сообщит.
Ранее один из источников «Ведомостей» говорил, что экс-гендиректору «Роскосмоса» могли бы предложить новый фронт работы, например связанный с Донбассом и новыми территориями, но обозначал это лишь как «теорию». Другой собеседник не исключал, что это может быть должность в администрации президента и структуре МИДа – к примеру, послом в ДНР.