Путин назначил бывшего вице-премьера Борисова гендиректором «Роскосмоса»

Ранее один из источников «Ведомостей» говорил, что экс-гендиректору «Роскосмоса» могли бы предложить новый фронт работы, например связанный с Донбассом и новыми территориями, но обозначал это лишь как «теорию». Другой собеседник не исключал, что это может быть должность в администрации президента и структуре МИДа – к примеру, послом в ДНР.