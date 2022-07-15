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Путин назначил бывшего вице-премьера Борисова гендиректором «Роскосмоса»

Кремль обещает, что экс-глава госкорпорации Рогозин будет трудоустроен
Анастасия Майер
Андрей Гордеев / Ведомости

Президент России Владимир Путин произвел несколько серьезных кадровых перестановок. Глава государства назначил нового главу «Роскосмоса» и увеличил количество зампредов правительства с 10 до 11.

Путин, в частности, освободил вице-премьера Юрия Борисова от этой должности и назначил его гендиректором «Роскосмоса» вместо занимавшего эту должность с 2018 г. Дмитрия Рогозина. 

О предстоящей отставке Борисова и переходе его на место Рогозина ранее сообщали источники «Ведомостей». По их словам, бывший вице-премьер должен был сложить с себя полномочия и частично передать их министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

Госдума 15 июля на внеочередном заседании по представлению главы правительства Михаила Мишустина поддержала его утверждение в должности вице-премьера. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин отметил, что депутаты таким образом берут ответственность за оказание помощи и поддержки в развитии промышленности страны. Путин после голосования палаты подписал указ о повышении Мантурова.

Рогозин заявил журналистам, что возглавил «Роскосмос» в «самое сложное время». «Отрасль была практически деморализована, отсутствовало понимание дальнейших путей развития, как и куда двигаться», – рассказал бывший гендиректор госкорпорации (цитата по «РИА Новости). 

О будущих перспективах Рогозина, отправленного в отставку, пока ничего не известно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что Рогозин со временем будет трудоустроен и Кремль об этом своевременно сообщит.

Ранее один из источников «Ведомостей» говорил, что экс-гендиректору «Роскосмоса» могли бы предложить новый фронт работы, например связанный с Донбассом и новыми территориями, но обозначал это лишь как «теорию». Другой собеседник не исключал, что это может быть должность в администрации президента и структуре МИДа – к примеру, послом в ДНР.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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