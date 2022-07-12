Вице-премьер Юрий Борисов может покинуть свой пост

Вице-премьер Юрий Борисов может покинуть свой постВместо него курировать промышленность в Белом доме будет новый зампред правительства Денис Мантуров
Президент России Владимир Путин раскрыл интригу срочного созыва депутатов Госдумы на внеочередное заседание 15 июля. Он подписал указ, которым второй раз за время работы правительства Михаила Мишустина (с января 2020 г.) изменил его структуру. В Белом доме появится 11-й вице-премьер, который будет совмещать эту должность с должностью министра промышленности и торговли. Сразу после публикации президентского указа Мишустин внес кандидатуру действующего министра промышленности и торговли Дениса Мантурова в Госдуму на новый пост. Этот вопрос Госдума рассмотрит 15 июля.
Мантуров – один из немногих министров правительства Дмитрия Медведева, сохранивших свой пост и при Мишустине. С 2008 г. он занимал должность замминистра промышленности и торговли, возглавляет Минпромторг с мая 2012 г. По словам одного из источников «Ведомостей» в правительстве, назначение Мантурова потребовалось для повышения эффективности работы в области импортозамещения. Собеседник уточнил, что в статусе министра ему было сложно «продавливать» программу среди других ведомств. Пост вице-премьера дает ему возможность давать поручения, а также контролировать выполнение задач в области импортозамещения, не нарушая правительственной этики, поясняет собеседник «Ведомостей».
Повышение Мантурова до вице-премьера активно обсуждалось в кулуарах аппарата Белого дома еще в 2018 г. – тогда поводом для этого должна была стать традиционная кадровая ротация в правительстве после президентских выборов. Новое решение президента неизбежно ведет к перераспределению полномочий внутри правительства, пока не оформленному на бумаге. До сегодняшнего дня куратором ведомства Мантурова, как и всех вопросов, связанных с промышленностью, в том числе оборонно-промышленным комплексом (ОПК), был вице-премьер (с 2018 г.) Юрий Борисов.
По словам двух источников, близких к правительству, Мантурову частично перейдет функционал Борисова. По их словам, вице-премьер может покинуть Белый дом. Об этом слышал также топ-менеджер одного из крупных оборонных предприятий. В кабмине, таким образом, появится другой вице-премьер с новым функционалом. Его имя источники, близкие к правительству, назвать отказались, а собеседник в ОПК такой информацией не обладает.
Близкий к Минпромторгу источник «Ведомостей» также полагает, что Мантурову могут отойти полномочия вице-премьера Борисова, а он сам может возглавить «Роскосмос». «Будет странно [видеть] два вице-премьера, отвечающих за промышленность», – говорит федеральный чиновник. Другой собеседник отмечает, что в таком случае гендиректору «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину могли бы предложить новый фронт работы, например связанный с новыми территориями, впрочем, обозначил это лишь как «теорию».
О подобных кадровых решениях официально не сообщается. «Ведомости» направили запрос представителям «Роскосмоса» и Белого дома. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на запрос не ответил. Представитель Борисова отказался от комментариев.
Ранее «Ведомости» писали, что уже после завершения 6 июля весенней сессии Госдумы ее председатель Вячеслав Володин во внеочередном порядке созвал заседание нижней палаты. По его словам, депутаты должны были на нем рассмотреть важные инициативы правительства, но о деталях мероприятия он не сообщал. Возвращать депутатов в Москву потребовалось, поскольку по ст. 103 Конституции РФ, скорректированной в 2020 г., к ведению Госдумы относится утверждение по представлению председателя правительства вице-премьеров и министров, за исключением силовых.
Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев сказал «Ведомостям», что Мантуров перед заседанием Госдумы проведет встречи с думскими фракциями и с профильным комитетом. «Предполагаю, что обсуждение будет строиться вокруг нового плана действий, который должен обеспечить выполнение задач, поставленных президентом, по технологическому суверенитету и импортозамещению», – говорит Гутенев. 12 июля министр на стратсессии под руководством Мишустина говорил об «амбициозной программе» по развитию отрасли стоимостью 3 трлн руб. до 2030 г.
После того как комитет решит, поддерживают ли депутаты кандидатуру вице-премьера – министра промышленности и торговли, совет Госдумы обсудит это решение и вынесет на заседание палаты. На самом пленарном заседании выступит Мантуров, затем представители фракций, говорит Гутенев. Володин и руководители фракций 12 июля уже провели закрытую встречу с Мантуровым.
Госдума не в первый раз утверждает членов правительства в новом режиме (до принятия поправок в Конституцию нижняя палата парламента утверждала только кандидатуру премьер-министра). В ноябре 2020 г. на пост вице-премьера был назначен Александр Новак. Одновременно проходили и другие перестановки. На должность министра транспорта назначили Виталия Савельева, природных ресурсов – Александра Козлова, энергетики – Николая Шульгинова, строительства – Ирека Файзуллина, а главой Минвостокразвития стал Алексей Чекунков.
Собеседники «Ведомостей» наотрез отказываются раскрывать все детали возможных кадровых перестановок 2022 г. К примеру, два близких к администрации президента источника «Ведомостей», а также близкий к правительству собеседник предполагали, что в России может появиться специализированное министерство по новым территориям. Примеры «территориальных» ведомств в РФ есть. Министерство по делам Крыма существовало в 2014–2015 гг. во время интеграции полуострова в состав страны. Впрочем, говорить о любых структурных изменениях в Белом доме и кадровых назначениях, напрямую связанных с некими новыми территориями, рано, пока не проведены необходимые процедуры по их присоединению к России, отмечает один из собеседников «Ведомостей».
Повышение Мантурова означает, что он становится координатором антисанкционной политики в реальном секторе, говорит политолог Алексей Макаркин: «Он получает статус, за счет которого сможет координировать работу в этой сфере разных ведомств. Ключевой же задачей будет импортозамещение». Кроме того, это как расширение полномочий самого Мантурова, так и дополнительные аппаратные возможности для главы «Ростеха» Сергея Чемезова, добавляет Макаркин.
В подготовке статьи участвовал Максим Иванов