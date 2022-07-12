Вице-премьер Юрий Борисов может покинуть свой пост

Собеседники «Ведомостей» наотрез отказываются раскрывать все детали возможных кадровых перестановок 2022 г. К примеру, два близких к администрации президента источника «Ведомостей», а также близкий к правительству собеседник предполагали, что в России может появиться специализированное министерство по новым территориям. Примеры «территориальных» ведомств в РФ есть. Министерство по делам Крыма существовало в 2014–2015 гг. во время интеграции полуострова в состав страны. Впрочем, говорить о любых структурных изменениях в Белом доме и кадровых назначениях, напрямую связанных с некими новыми территориями, рано, пока не проведены необходимые процедуры по их присоединению к России, отмечает один из собеседников «Ведомостей».