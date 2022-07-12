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Денис Мантуров станет вице-премьером

При этом пост министра промышленности и торговли он сохранит
Елена Мухаметшина Максим Иванов
Евгений Разумный / Ведомости

Президент Владимир Путин подписал указ, которым переформатировал структуру правительства. Министр промышленности и торговли будет совмещать свою должность с постом вице-премьера.

В этом указе имя будущего вице-премьера не названо, но, по словам федерального чиновника, повышения ожидает нынешний глава Минпромторга Денис Мантуров. Членов правительства утверждает Госдума. Через несколько минут после указа президента премьер-министр Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Мантурова на должность вице-премьера.

В 17.00 началась встреча председателя Госдумы Вячеслава Володина с лидерами думских фракций в резиденции спикера в Серебряном Бору. Они должны обсудить повестку внеочередного заседания палаты, которое пройдет 15 июля. 

О нем все депутаты узнали неожиданно в воскресенье, уже после того как нижняя палата парламента 6 июля завершила свою весеннюю сессию, и многие уехали в регионы. 

Поздно вечером в Telegram-канале Госдумы появилось сообщение, что Володин созывает на 11 июля совет нижней палаты, который по инициативе спикера должен назначить внеочередное пленарное заседание Госдумы. 

На заседании Совета Госдумы 11 июля Володин не стал говорить депутатам, что от них требуется. После совета спикер не внес ясность в ситуацию: «На нем [заседании 15 июля] планируется рассмотреть инициативы правительства и депутатов по поддержке граждан и экономики». 

С 4 июля в Госдуму поступило 42 законопроекта, всего же за две недели было внесено 86 инициатив, уточнял он.

По словам трех источников в Госдуме, они ожидают, что в повестку пятничного заседания палаты будут поставлены «срочные инициативы» от Белого дома. Но о каких важных инициативах идет речь, они не уточняли.

Также несколько источников «Ведомостей» говорили, что может быть решен некий кадровый вопрос. Собеседники добавляли, что он может быть связан с правительством.

Ранее по теме: Вячеслав Володин обсудит с лидерами фракций в Серебряном Бору внеочередное заседание Госдумы
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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