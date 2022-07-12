Денис Мантуров станет вице-премьером

На заседании Совета Госдумы 11 июля Володин не стал говорить депутатам, что от них требуется. После совета спикер не внес ясность в ситуацию: «На нем [заседании 15 июля] планируется рассмотреть инициативы правительства и депутатов по поддержке граждан и экономики».