Вячеслав Володин обсудит с лидерами фракций в Серебряном Бору внеочередное заседание Госдумы

Вячеслав Володин обсудит с лидерами фракций в Серебряном Бору внеочередное заседание ГосдумыДепутаты возвращаются в Москву после завершения сессии
Госдума 15 июля проведет внеочередное заседание, созванное при интересных обстоятельствах. 6 июля председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин уже закрыл весеннюю сессию Госдумы, после чего часть депутатов уехали в регионы. Не планировал быть на этой неделе в Москве и сам спикер. 8 июля он подписал распоряжение, из которого следует, что 11 июля и 14–15 июля выполнять полномочия председателя Госдумы за него будет первый вице-спикер Иван Мельников (КПРФ), говорил источник «Ведомостей». Володин на это время планировал уехать в Саратовскую область, от которой он избран, говорит источник на Охотном Ряду.
Планы поменялись 10 июля. Поздно вечером в Telegram-канале Госдумы появилось сообщение, что Володин созывает на 11 июля совет нижней палаты, который по инициативе спикера должен назначить внеочередное пленарное заседание Госдумы. Пресс-служба нижней палаты объяснила потребность в этом заседании тем, что «накопились вопросы, требующие неотложного решения»: «В том числе будут рассмотрены правительственные инициативы».
На заседании Совета Госдумы 11 июля Володин не стал говорить депутатам, что от них требуется, рассказали они «Ведомостям». После совета спикер также не внес ясность в ситуацию: «На нем [заседании 15 июля] планируется рассмотреть инициативы правительства и депутатов по поддержке граждан и экономики». С 4 июля в Госдуму поступило 42 законопроекта, всего же за две недели было внесено 86 инициатив, уточнил он.
По словам трех источников в Госдуме, они ожидают, что в повестку пятничного заседания палаты будут поставлены «срочные инициативы» от Белого дома. Поступления пакета правительственных законопроектов, необходимых «в связи с санкциями и проведением спецоперации», ждали в понедельник и вторник, говорит один из собеседников на Охотном Ряду.
По его словам, именно поэтому логично заранее уведомить депутатов об организации пленарного заседания: в часть южных регионов не летают самолеты и депутатам нужно успеть вернуться в Москву.
Один из депутатов отмечает, что 15 июля – пятница – нестандартный день для заседания Госдумы. Впрочем, логичный, если учесть, что на 14 июля – четверг – назначено заседание правительства, откуда поступают законодательные инициативы. По словам источника «Ведомостей», знакомого с его повесткой, сейчас в ней 14 вопросов. Среди них – поправки в закон о правовом положении иностранных граждан, в КоАП, в закон о госрегистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей, рассмотрение изменений в положение о Федеральном казначействе и в положение о Минприроды. Но она может быть расширена, уточняет источник «Ведомостей».
Депутаты говорят, что сейчас обсуждается несколько версий того, зачем потребовалось менять уже намеченный график работы и возвращать их из регионов. Одна из самых популярных – это обсуждение некоего «кадрового решения», говорят семь собеседников в Госдуме. Нижняя палата парламента сейчас утверждает кандидатуры «гражданских» членов правительства, включая премьер-министра, его замов, а также председателя ЦБ и аудиторов Счетной палаты (председателя Счетной палаты утверждает Совет Федерации. – «Ведомости»). Впрочем, именно депутаты проводят замены внутри самой нижней палаты парламента, в том числе на руководящих постах.
Еще одна версия связана с мерами по противодействию запрету транзита в Калининградскую область через Литву, говорит один из собеседников «Ведомостей», но не знает, какими они могут быть. Третья версия, по словам другого депутата, связана с объявлением амнистии для ряда заключенных по нетяжким статьям. Впрочем, Госдума в последние годы не объявляет амнистию по собственной инициативе.
Последняя версия, крайне популярная среди депутатов, заключается в том, что им придется лишь рассмотреть накопившиеся в повестке вопросы и вернуться к региональной работе перед окончательным уходом на каникулы. «Возможно, правительство заметило, что Госдума не рассмотрела принципиально важные для него законопроекты, и поэтому было решено вернуть депутатов после закрытия сессии», – отметил один из депутатов.
Источник, близкий к Белому дому, отмечает, что суета происходит в основном на Охотном Ряду. 12 июля, по словам двух источников, близких к руководству Госдумы, Володин встречается с руководством фракций в своей резиденции спикера нижней палаты парламента в Серебряном Бору.