Вячеслав Володин обсудит с лидерами фракций в Серебряном Бору внеочередное заседание Госдумы

Госдума 15 июля проведет внеочередное заседание, созванное при интересных обстоятельствах. 6 июля председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин уже закрыл весеннюю сессию Госдумы, после чего часть депутатов уехали в регионы. Не планировал быть на этой неделе в Москве и сам спикер. 8 июля он подписал распоряжение, из которого следует, что 11 июля и 14–15 июля выполнять полномочия председателя Госдумы за него будет первый вице-спикер Иван Мельников (КПРФ), говорил источник «Ведомостей». Володин на это время планировал уехать в Саратовскую область, от которой он избран, говорит источник на Охотном Ряду.