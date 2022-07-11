Вячеслав Володин продлил работу парламента еще на одну неделю

Между тем, по словам источника в руководстве Госдумы, нижней палате будет над чем поработать в течение этой недели. В Госдуме ждут рассмотрения около 40 законопроектов из правительства, утверждает он: в течение недели пройдут заседания комитетов, в пятницу их вынесут на совет Госдумы, а затем на планарное заседание.