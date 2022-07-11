Вячеслав Володин продлил работу парламента еще на одну неделю

Вячеслав Володин продлил работу парламента еще на одну неделюГосдума готовится к рассмотрению срочных инициатив от Белого дома
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на экстренном заседании совета нижней палаты парламента не внес полную ясность, зачем именно потребовалось срочно собирать депутатов, которые только 6 июля закрыли весеннюю сессию.
Накануне вечером Володин объявил о созыве 15 июля внеочередного заседания Госдумы. «Необходимость внеочередного пленарного заседания связана с тем, что накопились вопросы, требующие неотложного решения. В том числе будут рассмотрены правительственные инициативы», – говорилось в сообщении Telegram-канала Госдумы.
Координатор фракции КПРФ Николай Коломейцев на вопрос журналистов о том, зачем нужен было срочно собирать совет и назначать заседание Госдумы, сказал: «Да я сам не понял». В повестке совета 11 июля не было срочных законопроектов, отметил глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг («Справедливая Россия»): их рассмотрение планировалось осенью.
Между тем, по словам источника в руководстве Госдумы, нижней палате будет над чем поработать в течение этой недели. В Госдуме ждут рассмотрения около 40 законопроектов из правительства, утверждает он: в течение недели пройдут заседания комитетов, в пятницу их вынесут на совет Госдумы, а затем на планарное заседание.
Не исключено, что 15 июля совет Госдумы поставит в повестку пятничного заседания «срочные инициативы» от Белого дома, говорит этот источник. На Охотном Ряду ждут внесения правительственных законопроектов, которые будут включены в повестку внеочередного пленарного заседания 15 июля, говорят еще два участника совета Госдумы.
Еще один собеседник «Ведомостей» в нижней палате парламента уточняет: в понедельник-вторник ожидается внесение пакета правительственных законопроектов, необходимых «в связи с санкциями и проведением спецоперации». По его словам, именно поэтому было решено заранее уведомить депутатов об организации пленарного заседания: в части южных регионов не летают самолеты и депутатам нужно успеть вернуться в Москву.
В 2021 г. после завершения весенней сессии Госдумы Володин дважды собирал внеочередные заседания совета нижней палаты. Он объяснял это тем, что законотворческий процесс не должен «стоять на месте», а внесенные инициативы надо отправлять в рассылку для получения отзывов в установленный срок.
Пока до конца не ясно, может ли стать заседание 15 июля поводом для обсуждения кадровых вопросов, например, в правительстве. Один из собеседников, близких к Белому дому, накануне отрицал такую возможность.
По словам участника заседания совета Госдумы, ясности в этой части не прибавилось. «Это прерогатива президента и правительства, поэтому тема не поднималась», – подчеркнул собеседник в совете Госдумы.
При этом в Telegram-канале Госдумы появилось сообщение, что на совете обсуждался вопрос оценки роли профильных министерств в импортозамещении. В частности, решено, что руководители ведомств должны отдельно рассказывать о нем во время своих отчетов в Госдуме.
Вопросы на совете у Володина возникли к Министерству цифрового развития – его возглавляет Максут Шадаев, говорится в Telegram-канале Госдумы.
Поводом для критики в адрес Шадаева стала инициатива о создании Единой государственной биометрической системы (ЕБС) персональных данных, куда будет передаваться информация и из частных структур, говорит источник в руководстве Госдумы. По его словам, это «рядовой вопрос, связанный с тем, что люди не понимают, как распоряжаются их личной информацией», и это не связано с повесткой пятничного заседания.
«Ведомости» направили запрос в пресс-службу Министерства цифрового развития.
В подготовке статьи участвовала Марина Тюняева (Бочкарёва)