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Вячеслав Володин продлил работу парламента еще на одну неделю

Госдума готовится к рассмотрению срочных инициатив от Белого дома
Елена Мухаметшина Максим Иванов
Вячеслав Володин собрал депутатов, чтобы они рассмотрели правительственные законопроекты, но не уточнил, какие именно / Андрей Гордеев / Ведомости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на экстренном заседании совета нижней палаты парламента не внес полную ясность, зачем именно потребовалось срочно собирать депутатов, которые только 6 июля закрыли весеннюю сессию.

Накануне вечером Володин объявил о созыве 15 июля внеочередного заседания Госдумы. «Необходимость внеочередного пленарного заседания связана с тем, что накопились вопросы, требующие неотложного решения. В том числе будут рассмотрены правительственные инициативы», – говорилось в сообщении Telegram-канала Госдумы. 

Координатор фракции КПРФ Николай Коломейцев на вопрос журналистов о том, зачем нужен было срочно собирать совет и назначать заседание Госдумы, сказал: «Да я сам не понял». В повестке совета 11 июля не было срочных законопроектов, отметил глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг («Справедливая Россия»): их рассмотрение планировалось осенью.

Между тем, по словам источника в руководстве Госдумы, нижней палате будет над чем поработать в течение этой недели. В Госдуме ждут рассмотрения около 40 законопроектов из правительства, утверждает он: в течение недели пройдут заседания комитетов, в пятницу их вынесут на совет Госдумы, а затем на планарное заседание. 

Не исключено, что 15 июля совет Госдумы поставит в повестку пятничного заседания «срочные инициативы» от Белого дома, говорит этот источник. На Охотном Ряду ждут внесения правительственных законопроектов, которые будут включены в повестку внеочередного пленарного заседания 15 июля, говорят еще два участника совета Госдумы.

Госдума соберется на внеочередное заседание 15 июля

Его созыв Вячеславом Володиным оказался сюрпризом для уехавших из Москвы депутатов

Еще один собеседник «Ведомостей» в нижней палате парламента уточняет: в понедельник-вторник ожидается внесение пакета правительственных законопроектов, необходимых «в связи с санкциями и проведением спецоперации». По его словам, именно поэтому было решено заранее уведомить депутатов об организации пленарного заседания: в части южных регионов не летают самолеты и депутатам нужно успеть вернуться в Москву. 

В 2021 г. после завершения весенней сессии Госдумы Володин дважды собирал внеочередные заседания совета нижней палаты. Он объяснял это тем, что законотворческий процесс не должен «стоять на месте», а внесенные инициативы надо отправлять в рассылку для получения отзывов в установленный срок.

Пока до конца не ясно, может ли стать заседание 15 июля поводом для обсуждения кадровых вопросов, например, в правительстве. Один из собеседников, близких к Белому дому, накануне отрицал такую возможность.

По словам участника заседания совета Госдумы, ясности в этой части не прибавилось. «Это прерогатива президента и правительства, поэтому тема не поднималась», – подчеркнул собеседник в совете Госдумы. 

При этом в Telegram-канале Госдумы появилось сообщение, что на совете обсуждался вопрос оценки роли профильных министерств в импортозамещении. В частности, решено, что руководители ведомств должны отдельно рассказывать о нем во время своих отчетов в Госдуме.

Вопросы на совете у Володина возникли к Министерству цифрового развития – его возглавляет Максут Шадаев, говорится в Telegram-канале Госдумы.

Поводом для критики в адрес Шадаева стала инициатива о создании Единой государственной биометрической системы (ЕБС) персональных данных, куда будет передаваться информация и из частных структур, говорит источник в руководстве Госдумы. По его словам, это «рядовой вопрос, связанный с тем, что люди не понимают, как распоряжаются их личной информацией», и это не связано с повесткой пятничного заседания. 

«Ведомости» направили запрос в пресс-службу Министерства цифрового развития.

В подготовке статьи участвовала Марина Тюняева (Бочкарёва)

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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