Госдума соберется на внеочередное заседание 15 июля

Госдума соберется на внеочередное заседание 15 июляЕго созыв Вячеславом Володиным оказался сюрпризом для уехавших из Москвы депутатов
Нижняя палата парламента по поручению ее председателя Вячеслава Володина соберется 15 июля на внеочередное заседание. Соответствующее решение должен принять 11 июля в 10.00 совет Госдумы. Об этом сообщается в Telegram-канале нижней палаты парламента.
«Один из вопросов повестки совета – проведение в соответствии со статьей 14 (часть «д») регламента Госдумы внеочередного пленарного заседания Госдумы [по инициативе спикера], – говорится в Telegram-канале палаты. – Будет рассмотрено предложение о проведении его 15 июля».
Итоговое заседание Госдумы прошло 6 июля. 7 июля руководители палаты и фракций посетили Кремль – по итогам сессии они общались с президентом РФ Владимиром Путиным.
С 11 июля, согласно «календарю работы» депутатов Госдумы, у них начинается работа с избирателями в регионах. Многие парламентарии уже уехали по субъектам Федерации, от которых они избирались в Госдуму. Один из депутатов отметил, что был «ошеломлен» необходимостью резко возвращаться на Охотный Ряд, поскольку работает на юге России, куда перелеты из-за военной спецоперации закрыты. Еще один собеседник на Охотном Ряду отмечает, что некоторые депутаты уже уехали в Крым на поезде, а билетов сейчас в регион (и обратно) не достать.
Не предупредили в том числе высокопоставленных депутатов. По словам двух собеседников, близких к руководству Госдумы, даже заместителей Володина (вне зависимости от фракционной принадлежности) не предупреждали о предстоящем внеочередном сборе членов нижней палаты парламента.
«Повестку нам еще не предоставили, и я думаю, что она будет очень короткой», – сказал один из вице-спикеров Госдумы. «Я не знаю повестку совета», – заявил «Ведомостям» координатор фракции КПРФ Николай Коломейцев, подчеркнув, что он «не блефует» и не понимает, будет она внешнеполитической или коснется внутренних вопросов РФ. Зампредседателя фракции ЛДПР Ярослав Нилов также признался, что не знает, с чем связан созыв внеочередного заседания Госдумы.
«Необходимость внеочередного пленарного заседания связана с тем, что накопились вопросы, требующие неотложного решения. В том числе будут рассмотрены правительственные инициативы», – говорится в сообщении Telegram-канала Госдумы. Подробности в сообщении не приводятся. С 6 июля, по подсчетам «Ведомостей», правительство успело внести в Госдуму 12 законопроектов.
По словам собеседника в аппарате Госдумы, часть более ранних, но важных для Белого дома инициатив могли не успеть принять из-за их длительной оценки другими структурами: «Думаю, накопилась какая-то критическая масса непринятых законопроектов в сфере экономики и финансов, которые к осени могут быть запоздалыми, поэтому Госдума и должна их срочно выпустить». Депутат Михаил Делягин («Справедливая Россия») предположил, что на внеочередном заседании Госдумы будут рассматриваться законопроекты, которые вносило правительство РФ, но которые Госдума так и не приняла. Правда, назвать их он отказался.
Имело бы смысл экстренно собираться лишь для того, чтобы на время летних каникул передать полномочия другому органу, например тому же Белому дому, говорит источник в руководстве Госдумы: «Остальное можно было бы решить в плановом порядке».
К компетенции Госдумы относятся и полномочия не только по принятию законов, но и по решению кадровых вопросов, к примеру утверждению вице-премьеров, а также министров по представлению главы правительства. «Коммерсантъ» не исключал, что именно «кадровый вопрос», возможно, предстоит решить нижней палате парламента. Собеседник, близкий к правительству, назвал эту версию сомнительной.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос «Ведомостей», знает ли глава государства о предстоящем заседании и его повестке.
В подготовке статьи участвовала Валерия Мишина