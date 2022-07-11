Газета
Политика

Госдума соберется на внеочередное заседание 15 июля

Его созыв Вячеславом Володиным оказался сюрпризом для уехавших из Москвы депутатов
Максим Иванов Елена Мухаметшина
Вячеслав Володин призвал депутатов не разъезжаться в регионы, а еще поработать над документами / Евгений Разумный / Ведомости

Нижняя палата парламента по поручению ее председателя Вячеслава Володина соберется 15 июля на внеочередное заседание. Соответствующее решение должен принять 11 июля в 10.00 совет Госдумы. Об этом сообщается в Telegram-канале нижней палаты парламента.

«Один из вопросов повестки совета – проведение в соответствии со статьей 14 (часть «д») регламента Госдумы внеочередного пленарного заседания Госдумы [по инициативе спикера], – говорится в Telegram-канале палаты. – Будет рассмотрено предложение о проведении его 15 июля».

Итоговое заседание Госдумы прошло 6 июля. 7 июля руководители палаты и фракций посетили Кремль – по итогам сессии они общались с президентом РФ Владимиром Путиным. 

С 11 июля, согласно «календарю работы» депутатов Госдумы, у них начинается работа с избирателями в регионах. Многие парламентарии уже уехали по субъектам Федерации, от которых они избирались в Госдуму. Один из депутатов отметил, что был «ошеломлен» необходимостью резко возвращаться на Охотный Ряд, поскольку работает на юге России, куда перелеты из-за военной спецоперации закрыты. Еще один собеседник на Охотном Ряду отмечает, что некоторые депутаты уже уехали в Крым на поезде, а билетов сейчас в регион (и обратно) не достать.

Госдума отработала сессию по законам спецоперации

Как депутаты боролись с санкциями и предотвращали антироссийские угрозы

Не предупредили в том числе высокопоставленных депутатов. По словам двух собеседников, близких к руководству Госдумы, даже заместителей Володина (вне зависимости от фракционной принадлежности) не предупреждали о предстоящем внеочередном сборе членов нижней палаты парламента. 

«Повестку нам еще не предоставили, и я думаю, что она будет очень короткой», – сказал один из вице-спикеров Госдумы. «Я не знаю повестку совета», – заявил «Ведомостям» координатор фракции КПРФ Николай Коломейцев, подчеркнув, что он «не блефует» и не понимает, будет она внешнеполитической или коснется внутренних вопросов РФ. Зампредседателя фракции ЛДПР Ярослав Нилов также признался, что не знает, с чем связан созыв внеочередного заседания Госдумы. 

«Необходимость внеочередного пленарного заседания связана с тем, что накопились вопросы, требующие неотложного решения. В том числе будут рассмотрены правительственные инициативы», – говорится в сообщении Telegram-канала Госдумы. Подробности в сообщении не приводятся. С 6 июля, по подсчетам «Ведомостей», правительство успело внести в Госдуму 12 законопроектов.

По словам собеседника в аппарате Госдумы, часть более ранних, но важных для Белого дома инициатив могли не успеть принять из-за их длительной оценки другими структурами: «Думаю, накопилась какая-то критическая масса непринятых законопроектов в сфере экономики и финансов, которые к осени могут быть запоздалыми, поэтому Госдума и должна их срочно выпустить». Депутат Михаил Делягин («Справедливая Россия») предположил, что на внеочередном заседании Госдумы будут рассматриваться законопроекты, которые вносило правительство РФ, но которые Госдума так и не приняла. Правда, назвать их он отказался.

Имело бы смысл экстренно собираться лишь для того, чтобы на время летних каникул передать полномочия другому органу, например тому же Белому дому, говорит источник в руководстве Госдумы: «Остальное можно было бы решить в плановом порядке». 

К компетенции Госдумы относятся и полномочия не только по принятию законов, но и по решению кадровых вопросов, к примеру утверждению вице-премьеров, а также министров по представлению главы правительства. «Коммерсантъ» не исключал, что именно «кадровый вопрос», возможно, предстоит решить нижней палате парламента. Собеседник, близкий к правительству, назвал эту версию сомнительной.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос «Ведомостей», знает ли глава государства о предстоящем заседании и его повестке.

В подготовке статьи участвовала Валерия Мишина

Ранее по теме: Законопроект о внешнем управлении не примут в весеннюю сессию
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных