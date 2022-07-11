Госдума соберется на внеочередное заседание 15 июля

С 11 июля, согласно «календарю работы» депутатов Госдумы, у них начинается работа с избирателями в регионах. Многие парламентарии уже уехали по субъектам Федерации, от которых они избирались в Госдуму. Один из депутатов отметил, что был «ошеломлен» необходимостью резко возвращаться на Охотный Ряд, поскольку работает на юге России, куда перелеты из-за военной спецоперации закрыты. Еще один собеседник на Охотном Ряду отмечает, что некоторые депутаты уже уехали в Крым на поезде, а билетов сейчас в регион (и обратно) не достать.