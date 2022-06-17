Законопроект о внешнем управлении не примут в весеннюю сессию

Законопроект о внешнем управлении не примут в весеннюю сессиюИнициатива депутатов может быть доработана с ориентиром на предложения РСПП
Законопроект о внешнем управлении компаниями Госдума не примет в весеннюю сессию. Об этом «Ведомостям» сказали собеседник в руководстве нижней палаты парламента и собеседник, близкий к правительству.
По словам источника в руководстве Госдумы, «до окончания весенней сессии законопроект не примут, учитывая как идет его рассмотрение». Последнее пленарное заседание в Госдуме в весеннюю сессию должно пройти 6 июля.
Близкий к правительству источник «Ведомостей» также говорит, что законопроект может быть не принят в весеннюю сессию: сейчас идет дискуссия о его доработке. Среди ориентиров по поправкам ко второму чтению он называет предложения Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В текущей версии законопроекта бизнес увидел ряд рисков злоупотреблений, а также угрозы для делового климата, писал 17 мая РБК.
Как следовало из письма главы РСПП Александра Шохина в Минэкономразвития, бизнес предлагает сделать не такими обширными полномочия внешней администрации. В частности, ограничить ее в праве запрашивать сведения, составляющие служебную, коммерческую или банковскую тайну организации и ее контрагентов, лишить лиц, назначенных в качестве внешней администрации, права участвовать в торгах по продаже акций подконтрольной организации, наделить внешнюю администрацию полной ответственностью за ее действия.
Внешнее управление в варианте законопроекта депутатов «Единой России» – «это некий крайний случай, если будут отсутствовать другие варианты», сказал Шохин в интервью RTVI в рамках Петербургского международного экономического форума. Более предпочтительные варианты – доверительное управление, продажа, различные опционные схемы, сказал он: «И только в тех случаях, когда по этим схемам не удастся найти новых собственников, новых управляющих, можно использовать вариант с подключением ВЭБ.РФ в качестве внешнего управляющего. Но опять-таки с последующей продажей».
Ранее собеседники «Ведомостей» говорили, что этот законопроект разрабатывался в правительстве, но было принято решение внести его через депутатов «Единой России». Законопроект в первом чтении приняли 24 мая. В проекте отзыва правительства перед первым чтением правительство указывало, что поддержит инициативу с учетом замечаний, писали «Ведомости» со ссылкой на текст отзыва. В частности, Белый дом предлагал расширить перечень организаций, в которых может быть введено внешнее управление, за счет производителей продукции, «применяемой при производстве вооружения, военной, специальной техники», и продукции, применяемой при реализации «проектов в топливно-энергетическом комплексе России».
Согласно карточке на сайте Госдумы, поправки ко второму чтению нужно представить к 22 июня. «Пока собираются поправки к законопроекту. Профильный комитет должен рассмотреть их на следующей неделе», – говорит один из его авторов – депутат Олег Матвейчев. Высока вероятность, что второе чтение законопроекта о внешнем управлении состоится в осеннюю сессию, сказал «Ведомостям» председатель профильного комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. По его словам, пока комитет не планирует рассматривать поправки к законопроекту ко второму чтению. «Такой инструмент нужен государству, хотя не факт, что он будет применяться. Ко второму чтению нужна серьезная доработка законопроекта. Важно не пугать бизнес, а дать ему возможность сохранить рабочие места. Поэтому нужно внимательно относиться к этой теме», – сказал Гаврилов.
Законопроект о внешнем управлении внесли 12 апреля помимо Матвейчева депутаты Анатолий Выборный, Михаил Старшинов и Виктор Водолацкий (все – «Единая Россия»). По нему внешняя администрация может быть назначена по решению суда в отношении организаций, которые имеют существенное значение для обеспечения стабильности экономики, в случае если иностранные лица из недружественных стран прямо или косвенно владеют более 25% их акций. Основаниями для назначения внешней администрации может стать прекращение управления деятельностью организации ее органами управления после начала спецоперации на Украине 24 февраля, если с этого момента произошло полное или значительное прекращение деятельности.
Законопроект предусматривает два способа работы внешней администрации: передача российской структуре в доверительное управление пакета акций иностранцев на 18 месяцев (с возможностью продления еще на полтора года) или исполнение внешней администрацией обязанностей гендиректора компании в те же сроки. При этом собственники (более 50% акций) смогут в любой момент обратиться в межведомственную комиссию при Минэкономразвития с заявлением о возобновлении деятельности, а также о продаже акций.