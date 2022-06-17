Законопроект о внешнем управлении не примут в весеннюю сессию

Согласно карточке на сайте Госдумы, поправки ко второму чтению нужно представить к 22 июня. «Пока собираются поправки к законопроекту. Профильный комитет должен рассмотреть их на следующей неделе», – говорит один из его авторов – депутат Олег Матвейчев. Высока вероятность, что второе чтение законопроекта о внешнем управлении состоится в осеннюю сессию, сказал «Ведомостям» председатель профильного комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. По его словам, пока комитет не планирует рассматривать поправки к законопроекту ко второму чтению. «Такой инструмент нужен государству, хотя не факт, что он будет применяться. Ко второму чтению нужна серьезная доработка законопроекта. Важно не пугать бизнес, а дать ему возможность сохранить рабочие места. Поэтому нужно внимательно относиться к этой теме», – сказал Гаврилов.