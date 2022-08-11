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Россия подтвердила участие в МКС после 2024 года

Ведомости

Все страны — участницы проекта Международной космической станции (МКС), включая Россию, продолжат работать на орбите после 2024 г. Об этом говорится в заявлении Многостороннего координационного совета МКС.

«Каждый из партнеров подтвердил, что продолжит работать в рамках соответствующих правительственных процессов над продлением использования станции после 2024 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 29 июля состоялось заседание совета. На встрече представители NASA, «Роскосмоса», Канадского космического агентства, Европейского космического агентства и Японского агентства аэрокосмических исследований обсудили в том числе использование космической станции, а также планы по переходу на низкую околоземную орбиту после окончания эксплуатации МКС.

В конце июля глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия выйдет из проекта МКС после 2024 г. и начнет формировать свою орбитальную станцию. Исполнительный директор корпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев уточнил, что это может случиться и в 2025, и 2028, и 2030 г. Сроки будут зависеть от технического состояния станции.

В NASA же отметили, что не получали официального уведомления от России о планах выхода из программы МКС. Позже руководитель космических операций NASA Кэти Людерс рассказала Reuters, что Россия намерена оставаться на МКС как минимум до 2028 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных