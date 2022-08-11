Россия подтвердила участие в МКС после 2024 года
Все страны — участницы проекта Международной космической станции (МКС), включая Россию, продолжат работать на орбите после 2024 г. Об этом говорится в заявлении Многостороннего координационного совета МКС.
«Каждый из партнеров подтвердил, что продолжит работать в рамках соответствующих правительственных процессов над продлением использования станции после 2024 года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 29 июля состоялось заседание совета. На встрече представители NASA, «Роскосмоса», Канадского космического агентства, Европейского космического агентства и Японского агентства аэрокосмических исследований обсудили в том числе использование космической станции, а также планы по переходу на низкую околоземную орбиту после окончания эксплуатации МКС.
В конце июля глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия выйдет из проекта МКС после 2024 г. и начнет формировать свою орбитальную станцию. Исполнительный директор корпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев уточнил, что это может случиться и в 2025, и 2028, и 2030 г. Сроки будут зависеть от технического состояния станции.
В NASA же отметили, что не получали официального уведомления от России о планах выхода из программы МКС. Позже руководитель космических операций NASA Кэти Людерс рассказала Reuters, что Россия намерена оставаться на МКС как минимум до 2028 г.
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