Россия сократила сотрудничество с NASA
Сотрудничество между «Роскосмосом» и NASA сокращается, сообщил статс-секретарь — заместитель генерального директора российской госкорпорации Валерий Шерин, пишет ТАСС.
«По итогам истекших практически десяти месяцев этого года очевидно, что объем внешних заказов на товары и услуги “Роскосмоса” снижается, сотрудничество с NASA сокращается», — заявил Шерин.
Наряду с этим Шерин подчеркнул, что гособоронзаказ и заказы гражданского назначения увеличились. Госпрограмма «Космическая деятельности России» — это инструмент долгосрочного планирования в космической отрасли, считает Шерин. Программа сформирована на период до 2030 г. «Но было и остается существенное расхождение между содержательным наполнением программы и ее соответствующим финансовым обеспечением», — отметил он.
4 октября руководитель американской программы Международной космической станции (МКС) Джоэл Монталбано сообщил, что несмотря на рекомендации госдепартамента США, NASA сохранила свой штат сотрудников в России. На тот момент Монталбано заявил о продолжающемся сотрудничестве между двумя странами.
15 июля 2022 г. в «Роскосмосе» заявили о подписании соглашения с NASA о полетах интегрированных экипажей на американских и российских кораблях на МКС.