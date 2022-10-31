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Россия сократила сотрудничество с NASA

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Сотрудничество между «Роскосмосом» и NASA сокращается, сообщил статс-секретарь — заместитель генерального директора российской госкорпорации Валерий Шерин, пишет ТАСС.

«По итогам истекших практически десяти месяцев этого года очевидно, что объем внешних заказов на товары и услуги “Роскосмоса” снижается, сотрудничество с NASA сокращается», — заявил Шерин.

Наряду с этим Шерин подчеркнул, что гособоронзаказ и заказы гражданского назначения увеличились. Госпрограмма «Космическая деятельности России» — это инструмент долгосрочного планирования в космической отрасли, считает Шерин. Программа сформирована на период до 2030 г. «Но было и остается существенное расхождение между содержательным наполнением программы и ее соответствующим финансовым обеспечением», — отметил он.

4 октября руководитель американской программы Международной космической станции (МКС) Джоэл Монталбано сообщил, что несмотря на рекомендации госдепартамента США, NASA сохранила свой штат сотрудников в России. На тот момент Монталбано заявил о продолжающемся сотрудничестве между двумя странами.

15 июля 2022 г. в «Роскосмосе» заявили о подписании соглашения с NASA о полетах интегрированных экипажей на американских и российских кораблях на МКС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных