Россия сократила сотрудничество с NASA

Наряду с этим Шерин подчеркнул, что гособоронзаказ и заказы гражданского назначения увеличились. Госпрограмма «Космическая деятельности России» — это инструмент долгосрочного планирования в космической отрасли, считает Шерин. Программа сформирована на период до 2030 г. «Но было и остается существенное расхождение между содержательным наполнением программы и ее соответствующим финансовым обеспечением», — отметил он.