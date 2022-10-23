Мантуров заявил о возможности продлить работу МКС до 2028 года

Глава «Роскосмоса» доложил президенту России Владимиру Путину о выходе из проекта МКС и разработке российской орбитальной станции 26 июля. В марте возглавлявший тогда корпорацию Дмитрий Рогозин предупредил о «развале» МКС до 2030 г.: станция работает с 1998 г., а ее ресурс – 15 лет.