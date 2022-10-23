Мантуров заявил о возможности продлить работу МКС до 2028 года
В России не исключают продления эксплуатации российского сегмента МКС до 2028 г., на период развертывания российской орбитальной станции в минимальной конфигурации, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
«Продлить эксплуатацию МКС считаем возможным на период развертывания российской орбитальной станции в минимальной конфигурации, то есть до 2028 г.», — сказал Мантуров (цитата по ТАСС).
Как уточнил вице-премьер, продление срока эксплуатации реализуют по результатам прохождения официальных процедур в национальных космических агентствах и правительствах стран — участниц проекта МКС. Он напомнил, что межправительственное соглашение подразумевает использование станции до конца 2024 г.
«В 2021 г. NASA приняло решение о продлении полета американского сегмента МКС до 2030 г. и обратилось к партнерам (включая "Роскосмос") о продолжении сотрудничества по программе МКС до 2030 г.», — сказал Мантуров.
В сентябре гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов говорил, что сотрудничество по проекту МКС с высокой степенью вероятности продлится до 2028 г.
«В наших планах [работать на станции], включая 2024 г., затем в зависимости от состояния МКС будем продолжать. До 2028 г. с высокой вероятностью», — отмечал Борисов.
Глава «Роскосмоса» доложил президенту России Владимиру Путину о выходе из проекта МКС и разработке российской орбитальной станции 26 июля. В марте возглавлявший тогда корпорацию Дмитрий Рогозин предупредил о «развале» МКС до 2030 г.: станция работает с 1998 г., а ее ресурс – 15 лет.