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Мантуров заявил о возможности продлить работу МКС до 2028 года

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В России не исключают продления эксплуатации российского сегмента МКС до 2028 г., на период развертывания российской орбитальной станции в минимальной конфигурации, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Продлить эксплуатацию МКС считаем возможным на период развертывания российской орбитальной станции в минимальной конфигурации, то есть до 2028 г.», — сказал Мантуров (цитата по ТАСС).

Как уточнил вице-премьер, продление срока эксплуатации реализуют по результатам прохождения официальных процедур в национальных космических агентствах и правительствах стран — участниц проекта МКС. Он напомнил, что межправительственное соглашение подразумевает использование станции до конца 2024 г. 

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«В 2021 г. NASA приняло решение о продлении полета американского сегмента МКС до 2030 г. и обратилось к партнерам (включая "Роскосмос") о продолжении сотрудничества по программе МКС до 2030 г.», — сказал Мантуров.

В сентябре гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов говорил, что сотрудничество по проекту МКС с высокой степенью вероятности продлится до 2028 г. 

«В наших планах [работать на станции], включая 2024 г., затем в зависимости от состояния МКС будем продолжать. До 2028 г. с высокой вероятностью», — отмечал Борисов.

Глава «Роскосмоса» доложил президенту России Владимиру Путину о выходе из проекта МКС и разработке российской орбитальной станции 26 июля. В марте возглавлявший тогда корпорацию Дмитрий Рогозин предупредил о «развале» МКС до 2030 г.: станция работает с 1998 г., а ее ресурс – 15 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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