Правительство запросило дополнительное обоснование продления работы МКС

В июле глава «Роскосмоса» доложил президенту России Владимиру Путину о выходе из проекта МКС и разработке российской орбитальной станции. По словам Борисова, будущее российской пилотируемой космонавтики должно основываться в первую очередь на взвешенной и системной научной программе, чтобы каждый полет давал знания в области космоса. В марте возглавлявший тогда корпорацию Дмитрий Рогозин предупредил о «развале» МКС до 2030 г.: станция работает с 1998 г., а ее ресурс – 15 лет.