Правительство запросило дополнительное обоснование продления работы МКС
Правительство России запросило у «Роскосмоса» дополнительные материалы, обосновывающие техническую возможность продления эксплуатации Международной космической станции (МКС), сообщил журналистам директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев.
По его словам, решение по продлению работы МКС принимается всеми партнерами космической программы, большинство из которых уже подтвердило возможность этого продления. Для этого «Роскосмос» направил правительству соответствующие документы.
«До этого момента РКК "Энергия" говорила нам о технической возможности, говорила о необходимых мероприятиях, чтобы это продолжение было технически реализовано. Но сейчас правительство попросило прислать дополнительные обосновывающие материалы, говорящие о технической возможности, и попросило согласовать решение с другими министерствами», – рассказал Крикалев.
Согласование с другими министерствами займет время и начнется сразу после праздников, добавил он.
Ранее Крикалев сообщил в интервью «Интерфаксу», что госкорпорация предложила правительству продлить работу российского сегмента МКС до 2028 г. Действующее соглашение об эксплуатации МКС истекает в 2024 г.
В ноябре гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов назвал преждевременными разговоры о выходе России из проекта МКС. Сроки участия в программе будут зависеть сразу от нескольких факторов, в частности от технического состояния российского сегмента МКС и сроков развертывания собственной российской орбитальной станции, пояснил Борисов. Главная задача «Роскосмоса» сейчас, подчеркнул глава госкорпорации, заключается в обеспечении непрерывности пилотируемых космических полетов.
В июле глава «Роскосмоса» доложил президенту России Владимиру Путину о выходе из проекта МКС и разработке российской орбитальной станции. По словам Борисова, будущее российской пилотируемой космонавтики должно основываться в первую очередь на взвешенной и системной научной программе, чтобы каждый полет давал знания в области космоса. В марте возглавлявший тогда корпорацию Дмитрий Рогозин предупредил о «развале» МКС до 2030 г.: станция работает с 1998 г., а ее ресурс – 15 лет.