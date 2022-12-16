«Роскосмос» опроверг информацию о повышении температуры в «Союзе МС-22» до +50

Из-за этой неполадки был отменен во второй раз выход в открытый космос российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, которые должны были подготовить радиатор к переносу манипулятором ERA с модуля «Рассвет» и установить его на модуле «Наука».