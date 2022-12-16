«Роскосмос» опроверг информацию о повышении температуры в «Союзе МС-22» до +50
В «Роскосмосе» опровергли сообщения о повышении температуры на космическом корабле «Союз МС-22», пристыкованном к Международной космической станции (МКС), до +50 градусов. В госкорпорации отметили, что температурный режим изменился «незначительно». Такое сообщение было опубликовано в Telegram-канале «Роскосмоса».
«В пятницу специалисты Центра управления полетами совместно с космонавтами на борту МКС провели ряд тестов систем пилотируемого корабля «Союз МС-22», в том числе измерение температуры в жилом объеме корабля (спускаемом аппарате и бытовом отсеке), где температура составила около +30 градусов Цельсия. Это незначительное изменение температурного режима», — сказано в сообщении.
В «Роскосмосе» подчеркнули, что температура в +30 градусов не является критичной, на что указывают сами члены экипажа. Их жизни ничего не угрожает, уточнили в компании.
Ранее источник «РИА Новости» сообщил, что температура в корабле достигла +50 градусов. «Температура внутри "Союза" в связи с выходом из строя системы охлаждения поднялась уже до 50 градусов Цельсия. В настоящее время специалисты "Роскосмоса" пробуют различные способы ее снижения», — сказал источник агентства.
Из-за этой неполадки был отменен во второй раз выход в открытый космос российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, которые должны были подготовить радиатор к переносу манипулятором ERA с модуля «Рассвет» и установить его на модуле «Наука».
Изначально эти работы должны были быть проведены еще 25 ноября, однако тогда выход в открытый космос был сорван из-за обнаруженной нештатной работы насосов в системе охлаждения одного из скафандров.