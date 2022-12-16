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«Роскосмос» опроверг информацию о повышении температуры в «Союзе МС-22» до +50

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В «Роскосмосе» опровергли сообщения о повышении температуры на космическом корабле «Союз МС-22», пристыкованном к Международной космической станции (МКС), до +50 градусов. В госкорпорации отметили, что температурный режим изменился «незначительно». Такое сообщение было опубликовано в Telegram-канале «Роскосмоса».

«В пятницу специалисты Центра управления полетами совместно с космонавтами на борту МКС провели ряд тестов систем пилотируемого корабля «Союз МС-22», в том числе измерение температуры в жилом объеме корабля (спускаемом аппарате и бытовом отсеке), где температура составила около +30 градусов Цельсия. Это незначительное изменение температурного режима», — сказано в сообщении. 

В «Роскосмосе» подчеркнули, что температура в +30 градусов не является критичной, на что указывают сами члены экипажа. Их жизни ничего не угрожает, уточнили в компании. 

Ранее источник «РИА Новости» сообщил, что температура в корабле достигла +50 градусов. «Температура внутри "Союза" в связи с выходом из строя системы охлаждения поднялась уже до 50 градусов Цельсия. В настоящее время специалисты "Роскосмоса" пробуют различные способы ее снижения», — сказал источник агентства. 

Накануне, 15 декабря, «Роскосмос» сообщил о повреждении обшивки космического корабля, из-за чего на «Союзе МС-22» упало давление в охлаждающей системе. Позже в госкорпорации отметили, что повреждение могло быть вызвано попаданием микрометеорита в радиатор. 

Из-за этой неполадки был отменен во второй раз выход в открытый космос российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, которые должны были подготовить радиатор к переносу манипулятором ERA с модуля «Рассвет» и установить его на модуле «Наука».

Изначально эти работы должны были быть проведены еще 25 ноября, однако тогда выход в открытый космос был сорван из-за обнаруженной нештатной работы насосов в системе охлаждения одного из скафандров.

Ранее по теме: Выход в открытый космос российских космонавтов снова отменили

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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