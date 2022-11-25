Выход в открытый космос российских космонавтов отменили из-за неполадки в скафандре

В ходе запланированного выхода в космос Прокопьев и Петелин должны были подготовить радиатор на модуле «Рассвет» к переносу. Для этого им было необходимо отстыковать электрический кабель, демонтировать заглушку с устройства стыковки и раскрыть четыре замка крепления. Затем они должны были проконтролировать перенос радиатора манипулятором ERA, управлять которым было поручено космонавту Анне Кикиной с пульта внутри модуля «Наука». Всего работы должны были занять 6 часов 37 минут.