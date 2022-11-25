Выход в открытый космос российских космонавтов отменили из-за неполадки в скафандре
«Роскосмос» сообщил об отмене запланированного на сегодня выхода российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос из-за обнаруженной нештатной работы насосов в системе охлаждения одного из скафандров.
«При подготовке скафандров к выходу обнаружена нештатная работа насосов в системе охлаждения одного из скафандров. Принято решение о прекращении работ по выходу. Причины анализируются», – говорится в сообщении пресс-службы «Роскосмоса».
В госкорпорации пояснили, что дата следующего выхода будет определена после анализа причин произошедшего.
В ходе запланированного выхода в космос Прокопьев и Петелин должны были подготовить радиатор на модуле «Рассвет» к переносу. Для этого им было необходимо отстыковать электрический кабель, демонтировать заглушку с устройства стыковки и раскрыть четыре замка крепления. Затем они должны были проконтролировать перенос радиатора манипулятором ERA, управлять которым было поручено космонавту Анне Кикиной с пульта внутри модуля «Наука». Всего работы должны были занять 6 часов 37 минут.
17 августа космонавт Олег Артемьев досрочно завершил выход в открытый космос из-за проблем с аккумуляторной батареей скафандра.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.