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Выход в открытый космос российских космонавтов отменили из-за неполадки в скафандре

Ведомости

«Роскосмос» сообщил об отмене запланированного на сегодня выхода российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос из-за обнаруженной нештатной работы насосов в системе охлаждения одного из скафандров.

«При подготовке скафандров к выходу обнаружена нештатная работа насосов в системе охлаждения одного из скафандров. Принято решение о прекращении работ по выходу. Причины анализируются», – говорится в сообщении пресс-службы «Роскосмоса».

В госкорпорации пояснили, что дата следующего выхода будет определена после анализа причин произошедшего.

В ходе запланированного выхода в космос Прокопьев и Петелин должны были подготовить радиатор на модуле «Рассвет» к переносу. Для этого им было необходимо отстыковать электрический кабель, демонтировать заглушку с устройства стыковки и раскрыть четыре замка крепления. Затем они должны были проконтролировать перенос радиатора манипулятором ERA, управлять которым было поручено космонавту Анне Кикиной с пульта внутри модуля «Наука». Всего работы должны были занять 6 часов 37 минут.

17 августа космонавт Олег Артемьев досрочно завершил выход в открытый космос из-за проблем с аккумуляторной батареей скафандра.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных