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Артемьев вернулся из открытого космоса на МКС из-за проблем с аккумулятором

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Российский космонавт Олег Артемьев из-за проблем с аккумуляторной батареей скафандра вернулся в шлюзовой отсек Международной космической станции (МКС), его здоровью ничего не угрожает, сообщила пресс-служба «Роскосмоса» в Telegram-канале.

В «Роскосмосе» уточнили, что в шлюзовом отсеке он подключился к файлу для обеспечения электропитания скафандра. «Ситуация находится под контролем подмосковного Центра управления полетами. Здоровью космонавта ситуация не угрожает», – уточняется в сообщении.

Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев начали выход в открытый космос с борта МКС, они должны были продолжить подготовку манипулятора ERA к работе. Ранее «РИА Новости» со ссылкой на трансляцию выхода в открытый космос сообщили, что наземные службы рекомендовали Артемьеву вернуться на станцию в связи с низким напряжением аккумулятора, что чревато потерей связи. Руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев сказал ему «немедленно уходить в люк и стыковаться к станции».

Как сообщало агентство, российское руководство полетом МКС приняло решение завершить выход в космос обоих космонавтов.

12 июля возглавлявший «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что российские космонавты не будут использовать европейский манипулятор ERA, установленный на российском модуле «Наука». Об этом он написал в своем Telegram-канале. «В свою очередь, даю команду нашему экипажу на МКС прекратить работу с европейским манипулятором ERA. Пусть сам Ашбахер со своим начальником Боррелем летят в космос и сделают хоть что-то полезное в их жизни», – написал он в ответ на заявление главы Европейского космического агентства (ЕКА) Йозефа Ашбахера о прекращении сотрудничества с «Роскосмосом» по проекту «ЭкзоМарс».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных