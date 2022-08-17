Артемьев вернулся из открытого космоса на МКС из-за проблем с аккумулятором

12 июля возглавлявший «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что российские космонавты не будут использовать европейский манипулятор ERA, установленный на российском модуле «Наука». Об этом он написал в своем Telegram-канале. «В свою очередь, даю команду нашему экипажу на МКС прекратить работу с европейским манипулятором ERA. Пусть сам Ашбахер со своим начальником Боррелем летят в космос и сделают хоть что-то полезное в их жизни», – написал он в ответ на заявление главы Европейского космического агентства (ЕКА) Йозефа Ашбахера о прекращении сотрудничества с «Роскосмосом» по проекту «ЭкзоМарс».