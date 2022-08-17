Артемьев вернулся из открытого космоса на МКС из-за проблем с аккумулятором
Российский космонавт Олег Артемьев из-за проблем с аккумуляторной батареей скафандра вернулся в шлюзовой отсек Международной космической станции (МКС), его здоровью ничего не угрожает, сообщила пресс-служба «Роскосмоса» в Telegram-канале.
В «Роскосмосе» уточнили, что в шлюзовом отсеке он подключился к файлу для обеспечения электропитания скафандра. «Ситуация находится под контролем подмосковного Центра управления полетами. Здоровью космонавта ситуация не угрожает», – уточняется в сообщении.
Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев начали выход в открытый космос с борта МКС, они должны были продолжить подготовку манипулятора ERA к работе. Ранее «РИА Новости» со ссылкой на трансляцию выхода в открытый космос сообщили, что наземные службы рекомендовали Артемьеву вернуться на станцию в связи с низким напряжением аккумулятора, что чревато потерей связи. Руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев сказал ему «немедленно уходить в люк и стыковаться к станции».
Как сообщало агентство, российское руководство полетом МКС приняло решение завершить выход в космос обоих космонавтов.
12 июля возглавлявший «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что российские космонавты не будут использовать европейский манипулятор ERA, установленный на российском модуле «Наука». Об этом он написал в своем Telegram-канале. «В свою очередь, даю команду нашему экипажу на МКС прекратить работу с европейским манипулятором ERA. Пусть сам Ашбахер со своим начальником Боррелем летят в космос и сделают хоть что-то полезное в их жизни», – написал он в ответ на заявление главы Европейского космического агентства (ЕКА) Йозефа Ашбахера о прекращении сотрудничества с «Роскосмосом» по проекту «ЭкзоМарс».