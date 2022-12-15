Выход в открытый космос российских космонавтов снова отменили
Запланированный на сегодня выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос был отменен по техническим причинам, говорится в сообщении на сайте «Роскосмоса».
«Планировавшийся в четверг, 15 декабря 2022 г., выход в открытый космос по российской программе участников 68-й длительной экспедиции на Международной космической станции космонавтов Госкорпорации «Роскосмос» Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина отменен по техническим причинам», – говорится в сообщении.
Как уточнили в NASA, это связано с утечкой охлаждающей жидкости, обнаруженной в задней части космического корабля «Союз МС-22», пристыкованного к МКС. Выход в открытый космос пришлось отменить, чтобы оценить последствия неполадки, добавили там.
Прокопьев и Петелин сегодня должны были подготовить радиатор к переносу манипулятором ERA с модуля «Рассвет» и установить его на «Науке». Длительность работ на внешней поверхности МКС составила бы 6 часов 37 минут.
Эти работы российские космонавты должны были первоначально провести еще 25 ноября, однако тогда выход в открытый космос сорвался из-за обнаруженной нештатной работы насосов в системе охлаждения одного из скафандров.