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Выход в открытый космос российских космонавтов снова отменили

Ведомости

Запланированный на сегодня выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос был отменен по техническим причинам, говорится в сообщении на сайте «Роскосмоса».

«Планировавшийся в четверг, 15 декабря 2022 г., выход в открытый космос по российской программе участников 68-й длительной экспедиции на Международной космической станции космонавтов Госкорпорации «Роскосмос» Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина отменен по техническим причинам», – говорится в сообщении.

Как уточнили в NASA, это связано с утечкой охлаждающей жидкости, обнаруженной в задней части космического корабля «Союз МС-22», пристыкованного к МКС. Выход в открытый космос пришлось отменить, чтобы оценить последствия неполадки, добавили там.

Прокопьев и Петелин сегодня должны были подготовить радиатор к переносу манипулятором ERA с модуля «Рассвет» и установить его на «Науке». Длительность работ на внешней поверхности МКС составила бы 6 часов 37 минут.

Эти работы российские космонавты должны были первоначально провести еще 25 ноября, однако тогда выход в открытый космос сорвался из-за обнаруженной нештатной работы насосов в системе охлаждения одного из скафандров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных