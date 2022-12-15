«Роскосмос» сообщил о повреждении обшивки «Союза МС-22»

«Экипаж доложил о срабатывании сигнализатора системы диагностики корабля, свидетельствующего о падения давления в системе охлаждения. Визуальный осмотр подтвердил утечку, после чего было принято решение о прерывании плановых работ по внекорабельной деятельности членами экипажа российского сегмента МКС Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным», – говорится в сообщении.