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«Роскосмос» сообщил о повреждении обшивки «Союза МС-22»

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На космическом корабле «Союз МС-22», пристыкованном к Международной космической станции (МКС), произошло повреждение внешней обшивки приборно-агрегатного отсека, сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

«Экипаж доложил о срабатывании сигнализатора системы диагностики корабля, свидетельствующего о падения давления в системе охлаждения. Визуальный осмотр подтвердил утечку, после чего было принято решение о прерывании плановых работ по внекорабельной деятельности членами экипажа российского сегмента МКС Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным», – говорится в сообщении.

Космонавт Анна Кикина провела фотографирование и видеосъемку внешней поверхности корабля, специалисты на Земле приступили к изучению изображений. Все системы «Союза» и МКС работают в штатном режиме, экипажу ничего не угрожает, подчеркнули в «Роскосмосе».

Из-за возникшей неполадки сегодня вновь сорвался выход в открытый космос космонавтов Прокопьева и Петелина, которые должны были подготовить радиатор к переносу манипулятором ERA с модуля «Рассвет» и установить его на «Науке».

Эти работы российские космонавты должны были первоначально провести еще 25 ноября, однако тогда выход в открытый космос был отменен из-за обнаруженной нештатной работы насосов в системе охлаждения одного из скафандров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных