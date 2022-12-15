«Роскосмос» сообщил о повреждении обшивки «Союза МС-22»
На космическом корабле «Союз МС-22», пристыкованном к Международной космической станции (МКС), произошло повреждение внешней обшивки приборно-агрегатного отсека, сообщила пресс-служба «Роскосмоса».
«Экипаж доложил о срабатывании сигнализатора системы диагностики корабля, свидетельствующего о падения давления в системе охлаждения. Визуальный осмотр подтвердил утечку, после чего было принято решение о прерывании плановых работ по внекорабельной деятельности членами экипажа российского сегмента МКС Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным», – говорится в сообщении.
Космонавт Анна Кикина провела фотографирование и видеосъемку внешней поверхности корабля, специалисты на Земле приступили к изучению изображений. Все системы «Союза» и МКС работают в штатном режиме, экипажу ничего не угрожает, подчеркнули в «Роскосмосе».
Из-за возникшей неполадки сегодня вновь сорвался выход в открытый космос космонавтов Прокопьева и Петелина, которые должны были подготовить радиатор к переносу манипулятором ERA с модуля «Рассвет» и установить его на «Науке».
Эти работы российские космонавты должны были первоначально провести еще 25 ноября, однако тогда выход в открытый космос был отменен из-за обнаруженной нештатной работы насосов в системе охлаждения одного из скафандров.