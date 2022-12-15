«Роскосмос»: обшивка «Союза МС-22» могла быть повреждена из-за микрометеорита
Повреждение внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля «Союз МС-22», пристыкованного к МКС, могло произойти из-за попадания микрометеорита в радиатор, сообщил исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.
«Причиной возникновения утечки может быть попадание микрометеорита в радиатор, возможные последствия – изменения теплового режима приборно-агрегатного отсека корабля «Союз», – рассказал он.
Каких-либо других изменений в работе корабля и станции не произошло, экипажу ничего не угрожает, добавил Крикалев.
Из-за возникшей сегодня утечки был отменен во второй раз выход в открытый космос российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, которые должны были подготовить радиатор к переносу манипулятором ERA с модуля «Рассвет» и установить его на модуле «Наука».
Эти работы российские космонавты должны были первоначально провести еще 25 ноября, однако тогда выход в открытый космос был сорван из-за обнаруженной нештатной работы насосов в системе охлаждения одного из скафандров.