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В «Роскосмосе» одобрили продление эксплуатации МКС до 2028 года

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Научно-технический совет «Роскосмоса» одобрил продление эксплуатации Международной космической станции (МКС) до 2028 г. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации. 

«Научно-технический совет одобрил решение о продлении эксплуатации российского сегмента МКС до 2028 г.», — говорится в сообщении.

В «Роскосмосе» уточнили, что на заседании совета также обсуждалось техническое состояние российского сегмента и вопросы медицинского обеспечения и расширения программы научно-прикладных исследований. Отмечается, что «Роскосмос» подготовит документы для обращения в правительство РФ по вопросу продления эксплуатации МКС. 

В июле 2022 г. глава «Роскосмоса» Юрий Борисов доложил президенту РФ Владимиру Путину о выходе из проекта МКС и разработке российской орбитальной станции. Однако в ноябре Борисов назвал преждевременными разговоры о выходе России из проекта МКС. Он пояснил, что сроки будут зависеть от технического состояния российского сегмента МКС и сроков развертывания собственной российской орбитальной станции.

В конце декабря прошлого года директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что «Роскосмос» предложил правительству продлить работу российского сегмента МКС до 2028 г. Действующее соглашение об эксплуатации МКС истекает в 2024 г. По его словам, кабмин запросил дополнительные материалы, обосновывающие техническую возможность продления эксплуатации МКС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных