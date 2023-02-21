В «Роскосмосе» одобрили продление эксплуатации МКС до 2028 года

В июле 2022 г. глава «Роскосмоса» Юрий Борисов доложил президенту РФ Владимиру Путину о выходе из проекта МКС и разработке российской орбитальной станции. Однако в ноябре Борисов назвал преждевременными разговоры о выходе России из проекта МКС. Он пояснил, что сроки будут зависеть от технического состояния российского сегмента МКС и сроков развертывания собственной российской орбитальной станции.