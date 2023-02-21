В «Роскосмосе» одобрили продление эксплуатации МКС до 2028 года
Научно-технический совет «Роскосмоса» одобрил продление эксплуатации Международной космической станции (МКС) до 2028 г. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.
«Научно-технический совет одобрил решение о продлении эксплуатации российского сегмента МКС до 2028 г.», — говорится в сообщении.
В «Роскосмосе» уточнили, что на заседании совета также обсуждалось техническое состояние российского сегмента и вопросы медицинского обеспечения и расширения программы научно-прикладных исследований. Отмечается, что «Роскосмос» подготовит документы для обращения в правительство РФ по вопросу продления эксплуатации МКС.
В июле 2022 г. глава «Роскосмоса» Юрий Борисов доложил президенту РФ Владимиру Путину о выходе из проекта МКС и разработке российской орбитальной станции. Однако в ноябре Борисов назвал преждевременными разговоры о выходе России из проекта МКС. Он пояснил, что сроки будут зависеть от технического состояния российского сегмента МКС и сроков развертывания собственной российской орбитальной станции.
В конце декабря прошлого года директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что «Роскосмос» предложил правительству продлить работу российского сегмента МКС до 2028 г. Действующее соглашение об эксплуатации МКС истекает в 2024 г. По его словам, кабмин запросил дополнительные материалы, обосновывающие техническую возможность продления эксплуатации МКС.