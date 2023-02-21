«Роскосмос» назвал причину разгерметизации на «Прогрессе МС-21»
Предварительной причиной разгерметизации грузового корабля «Прогресс МС-21» стало внешнее воздействие, а не брак при производстве, сообщили в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос».
«По предварительным данным РКК «Энергия», «Прогресс МС-21», как и ранее «Союз МС-22», подвергся внешнему воздействию. Такие выводы сделаны на основе снимков, которые показывают изменения на внешней поверхности корабля, в том числе на радиаторе приборно-агрегатного отсека и панелях солнечных батарей», – сказано в сообщении.
В частности, на снимках были обнаружены отверстия, которые не фиксировались ни на заводе, ни при подготовке к запуску в космос, ни во время стыковки корабля с МКС. Диаметр отверстия в радиаторе, из которого произошла утечка теплоносителя, составил 12 мм.
Предполагается, что специалисты сымитируют на Земле все повреждения грузового корабля, чтобы проверить все версии причин разгерметизации.
11 февраля в пресс-службе «Роскосмоса» сообщили о том, что «Прогресс МС-21», который уже завершил полет в составе МКС и был сведен с орбиты 19 февраля, разгерметизирован. В тот же день исполнительный директор по пилотируемым космическим программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев сообщил, что на корабле произошла утечка теплоносителя из системы терморегулирования, и не исключил, что причиной разгерметизации могло стать попадание микрометеорита, как это произошло в случае с «Союзом МС-22» в декабре 2022 г.
«Прогресс МС-21» пристыковался к МКС 28 октября 2022 г., доставив на станцию 2,5 т грузов, включая воду, продукты и средства гигиены для экипажа, топливо для двигателей МКС, а также оборудование для экспериментов на российском сегменте.