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«Роскосмос» назвал причину разгерметизации на «Прогрессе МС-21»

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Предварительной причиной разгерметизации грузового корабля «Прогресс МС-21» стало внешнее воздействие, а не брак при производстве, сообщили в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос».

«По предварительным данным РКК «Энергия», «Прогресс МС-21», как и ранее «Союз МС-22», подвергся внешнему воздействию. Такие выводы сделаны на основе снимков, которые показывают изменения на внешней поверхности корабля, в том числе на радиаторе приборно-агрегатного отсека и панелях солнечных батарей», – сказано в сообщении.

В частности, на снимках были обнаружены отверстия, которые не фиксировались ни на заводе, ни при подготовке к запуску в космос, ни во время стыковки корабля с МКС. Диаметр отверстия в радиаторе, из которого произошла утечка теплоносителя, составил 12 мм.

Предполагается, что специалисты сымитируют на Земле все повреждения грузового корабля, чтобы проверить все версии причин разгерметизации.

Ранее по теме: Поврежденный корабль «Прогресс МС-21» сведут с орбиты 19 февраля

11 февраля в пресс-службе «Роскосмоса» сообщили о том, что «Прогресс МС-21», который уже завершил полет в составе МКС и был сведен с орбиты 19 февраля, разгерметизирован. В тот же день исполнительный директор по пилотируемым космическим программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев сообщил, что на корабле произошла утечка теплоносителя из системы терморегулирования, и не исключил, что причиной разгерметизации могло стать попадание микрометеорита, как это произошло в случае с «Союзом МС-22» в декабре 2022 г.

«Прогресс МС-21» пристыковался к МКС 28 октября 2022 г., доставив на станцию 2,5 т грузов, включая воду, продукты и средства гигиены для экипажа, топливо для двигателей МКС, а также оборудование для экспериментов на российском сегменте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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