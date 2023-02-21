«Роскосмос» назвал причину разгерметизации на «Прогрессе МС-21»

11 февраля в пресс-службе «Роскосмоса» сообщили о том, что «Прогресс МС-21», который уже завершил полет в составе МКС и был сведен с орбиты 19 февраля, разгерметизирован. В тот же день исполнительный директор по пилотируемым космическим программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев сообщил, что на корабле произошла утечка теплоносителя из системы терморегулирования, и не исключил, что причиной разгерметизации могло стать попадание микрометеорита, как это произошло в случае с «Союзом МС-22» в декабре 2022 г.