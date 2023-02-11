Причиной разгерметизации «Прогресса МС-21» стала утечка теплоносителя
На грузовом корабле «Прогресс МС-21», о разгерметизации которого сообщалось днем, произошла утечка теплоносителя из системы терморегулирования, сообщил исполнительный директор по пилотируемым космическим программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев. Его видеокомментарий опубликован в Telegram-канале госкорпорации.
«На грузовом корабле, который уже несколько месяцев пристыкован к станции, произошла утечка теплоносителя из системы терморегулирования. Ситуация в чем-то похожая на то, что произошло у нас с кораблем в середине декабря», – сказал Крикалев.
По его словам, комиссия, которая проводила предыдущее расследование инцидента, провела глубокий анализ и пришла к выводу, что причиной могло стать попадание микрометеорита, и сейчас возможна аналогичная ситуация. Крикалев отметил, что специалисты думают над тем, как осмотреть место утечки на радиаторе «Прогресс МС-21», чтобы установить причину. Также будет проводиться анализ и материалов, технологий производства радиатора.
«Самое главное сейчас убедиться, что это не какая-то систематическая ошибка, потому что это может повлиять на такую же проблему на следующих кораблях», – отметил он.
Крикалев добавил, что полетная программа МКС пока не меняется.
Ранее днем в пресс-службе «Роскосмоса» сообщили о том, что «Прогресс МС-21», который на следующей неделе должен завершить свой полет в составе Международной космической станции (МКС), разгерметизирован. По информации госкорпорации, температурный режим и давление на борту МКС находятся в норме, жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает. В пресс-службе добавили, что инцидент не повлиял на стыковку с МКС «Прогресс МС-22».
15 декабря 2022 г. «Роскосмос» сообщил о повреждении обшивки космического корабля, из-за чего на «Союзе МС-22» упало давление в охлаждающей системе. Позже в госкорпорации отметили, что повреждение могло быть вызвано попаданием микрометеорита в радиатор. Источник «РИА Новости» заявлял, что температура в корабле достигла +50 градусов, в «Роскосмосе» опровергли эти сообщения.