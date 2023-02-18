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Поврежденный корабль «Прогресс МС-21» сведут с орбиты 19 февраля

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Сведение с орбиты корабля «Прогресс МС-21», у которого была обнаружена утечка теплоносителя из системы терморегулирования, пройдет 19 февраля, сообщили в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос».

Решение было принято главной оперативной группой управления РКК «Энергия». Сведение корабля с орбиты было запланировано на 7:03 мск 18 февраля, но оно было отложено для анализа съемки внешней поверхности «Прогресса МС-21», которая прошла после его отстыковки от Международной космической станции (МКС) для установления причин разгерметизации.

«Включение двигателя «Прогресса МС-21» на торможение для схода с орбиты намечается 19 февраля в 06:15 мск. В результате корабль войдет в атмосферу и разрушится. По прогнозу специалистов предприятий «Роскосмоса», падение несгоревших элементов его конструкции ожидается в 06:57 мск в несудоходном районе южной части Тихого океана», – говорится в сообщении пресс-службы.

11 февраля в пресс-службе «Роскосмоса» сообщили о том, что «Прогресс МС-21», который на этой неделе должен завершить свой полет в составе МКС, разгерметизирован. По информации госкорпорации, температурный режим и давление на борту МКС находятся в норме, жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает. В пресс-службе добавили, что инцидент не повлиял на стыковку с МКС «Прогресса МС-22».

В тот же день исполнительный директор по пилотируемым космическим программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев сообщил, что на корабле произошла утечка теплоносителя из системы терморегулирования, и не исключил, что причиной разгерметизации могло стать попадание микрометеорита, как это произошло в случае с «Союзом МС-22» в декабре 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных