Поврежденный корабль «Прогресс МС-21» сведут с орбиты 19 февраля

11 февраля в пресс-службе «Роскосмоса» сообщили о том, что «Прогресс МС-21», который на этой неделе должен завершить свой полет в составе МКС, разгерметизирован. По информации госкорпорации, температурный режим и давление на борту МКС находятся в норме, жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает. В пресс-службе добавили, что инцидент не повлиял на стыковку с МКС «Прогресса МС-22».