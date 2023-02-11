«Роскосмос» заявил о разгерметизации в грузовом корабле «Прогресс МС-21»

Отмечается, что переходной люк в корабль закрыт, «Прогресс МС-21» изолирован от общего объема станции, а все запланированное к удалению оборудование находится в корабле. По информации «Роскосмоса», температурный режим и давление на борту МКС находятся в норме, жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает. В пресс-службе добавили, что инцидент не повлиял на стыковку с МКС «Прогресс МС-22» и не скажется на дальнейшей программе полета станции. Причины разгерметизации выясняются.