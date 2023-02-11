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«Роскосмос» заявил о разгерметизации в грузовом корабле «Прогресс МС-21»

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Грузовой корабль «Прогресс МС-21», который на следующей неделе должен завершить свой полет в составе Международной космической станции (МКС), разгерметизирован, экипажу ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

«Специалисты подмосковного Центра управления полетами по телеметрической информации зафиксировали разгерметизацию в грузовом корабле «Прогресс МС-21», расстыковка которого от МКС планируется на 18 февраля», – говорится в сообщении госкорпорации в Telegram-канале. 

Отмечается, что переходной люк в корабль закрыт, «Прогресс МС-21» изолирован от общего объема станции, а все запланированное к удалению оборудование находится в корабле. По информации «Роскосмоса», температурный режим и давление на борту МКС находятся в норме, жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает. В пресс-службе добавили, что инцидент не повлиял на стыковку с МКС «Прогресс МС-22» и не скажется на дальнейшей программе полета станции. Причины разгерметизации выясняются.

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Ранее в госкорпорации сообщили, что грузовой корабль «Прогресс МС-22», запущенный 9 февраля с космодрома Байконур ракетой-носителем «Союз-2.1а», в автоматическом режиме пристыковался к российскому служебному модулю «Звезда» в 11:45:21 по мск.

Корабль, как отмечалось, доставил на МКС 2 534 кг грузов, в том числе 720 кг топлива для дозаправки станции, 420 л питьевой воды, 40 кг азота и 1 354 кг различного оборудования и материалов, среди которых ресурсная аппаратура для систем российского сегмента МКС, средства медицинского обеспечения и индивидуальной защиты, одежда и продукты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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