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«Роскосмос» сообщил о 100 выполненных подряд успешных запусках

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С осени 2018 г. «Роскосмос» провел уже 100 успешных запусков космических ракет, сообщил Telegram-канал госкорпорации.

«При этом 46 стартов выполнено с космодрома Байконур, 36 — с Плесецка, по девять — с космодрома Восточный и из Гвианского космического центра», – рассказали в «Роскосмосе».

На долю ракет семейства «Союз» пришлось 82 пуска, еще 11 – на ракеты-носители «Протон-М». Также было проведено четыре запуска ракет «Ангара» и три – ракет-носителей «Рокот».

В госкорпорации также рассказали, что Россия продолжает обновлять установленный еще в июне 2021 г. рекорд в своей современной истории, когда был осуществлен 60-й по счету успешный пуск подряд. Предыдущее достижение составило 59 подряд успешных пусков, которые выполнялись в феврале 1992 г. – марте 1993 г.

Сотой по счету ракетой стала ракета-носитель «Союз-2.1а», запущенная ранее сегодня с космическим грузовиком «Прогресс МС-22» к МКС с Байконура. Стыковка корабля с модулем «Звезда» запланирована на 11 февраля.

В июле 2022 г. глава «Роскосмоса» Юрий Борисов доложил президенту России Владимиру Путину о выходе из проекта МКС и разработке российской орбитальной станции. По словам Борисова, будущее российской пилотируемой космонавтики должно основываться в первую очередь на взвешенной и системной научной программе, чтобы каждый полет давал знания в области космоса.

В ноябре того же года Борисов назвал преждевременными разговоры о выходе России из проекта МКС. Сроки участия в программе будут зависеть сразу от нескольких факторов, в частности от технического состояния российского сегмента МКС и сроков развертывания собственной российской орбитальной станции, пояснил Борисов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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