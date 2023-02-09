«Роскосмос» сообщил о 100 выполненных подряд успешных запусках

В госкорпорации также рассказали, что Россия продолжает обновлять установленный еще в июне 2021 г. рекорд в своей современной истории, когда был осуществлен 60-й по счету успешный пуск подряд. Предыдущее достижение составило 59 подряд успешных пусков, которые выполнялись в феврале 1992 г. – марте 1993 г.