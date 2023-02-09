«Роскосмос» сообщил о 100 выполненных подряд успешных запусках
С осени 2018 г. «Роскосмос» провел уже 100 успешных запусков космических ракет, сообщил Telegram-канал госкорпорации.
«При этом 46 стартов выполнено с космодрома Байконур, 36 — с Плесецка, по девять — с космодрома Восточный и из Гвианского космического центра», – рассказали в «Роскосмосе».
На долю ракет семейства «Союз» пришлось 82 пуска, еще 11 – на ракеты-носители «Протон-М». Также было проведено четыре запуска ракет «Ангара» и три – ракет-носителей «Рокот».
В госкорпорации также рассказали, что Россия продолжает обновлять установленный еще в июне 2021 г. рекорд в своей современной истории, когда был осуществлен 60-й по счету успешный пуск подряд. Предыдущее достижение составило 59 подряд успешных пусков, которые выполнялись в феврале 1992 г. – марте 1993 г.
Сотой по счету ракетой стала ракета-носитель «Союз-2.1а», запущенная ранее сегодня с космическим грузовиком «Прогресс МС-22» к МКС с Байконура. Стыковка корабля с модулем «Звезда» запланирована на 11 февраля.
В июле 2022 г. глава «Роскосмоса» Юрий Борисов доложил президенту России Владимиру Путину о выходе из проекта МКС и разработке российской орбитальной станции. По словам Борисова, будущее российской пилотируемой космонавтики должно основываться в первую очередь на взвешенной и системной научной программе, чтобы каждый полет давал знания в области космоса.
В ноябре того же года Борисов назвал преждевременными разговоры о выходе России из проекта МКС. Сроки участия в программе будут зависеть сразу от нескольких факторов, в частности от технического состояния российского сегмента МКС и сроков развертывания собственной российской орбитальной станции, пояснил Борисов.