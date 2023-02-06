«Роскосмос» рассмотрит продление работы на МКС до 2028 года 16 февраля
Научно-технический совет «Роскосмоса» рассмотрит 16 февраля рекомендации по продлению работы российского сегмента МКС до 2028 г., сообщил генконструктор по пилотируемым комплексам и системам Владимир Соловьев.
«У нас есть Научно-технический совет Роскосмоса, председатель которого — Юрий Николаевич Коптев. Мы с ним договорились, что на этой неделе проведем несколько совещаний. Все материалы, которые мы наработали на Совете главных конструкторов, передадим в Научно-технический совет», – цитирует Соловьева пресс-служба «Роскомоса». По его словам, Коптев рассмотрит рекомендации не ранее 16 февраля.
По словам генконструктора, после этого РКК «Энергия», «Роскосмос» и Военно-промышленная комиссия придут «к единому пониманию о продлении срока эксплуатации российского сегмента МКС».
В июле 2022 г. глава «Роскосмоса» Юрий Борисов доложил президенту России Владимиру Путину о выходе из проекта МКС и разработке российской орбитальной станции. По словам Борисова, будущее российской пилотируемой космонавтики должно основываться в первую очередь на взвешенной и системной научной программе, чтобы каждый полет давал знания в области космоса. В марте возглавлявший тогда корпорацию Дмитрий Рогозин предупредил о «развале» МКС до 2030 г.: станция работает с 1998 г., а ее ресурс – 15 лет.
В ноябре того же года Борисов назвал преждевременными разговоры о выходе России из проекта МКС. Сроки участия в программе будут зависеть сразу от нескольких факторов, в частности от технического состояния российского сегмента МКС и сроков развертывания собственной российской орбитальной станции, пояснил Борисов. Главная задача «Роскосмоса» сейчас, подчеркнул глава госкорпорации, заключается в обеспечении непрерывности пилотируемых космических полетов.