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«Роскосмос» рассмотрит продление работы на МКС до 2028 года 16 февраля

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Научно-технический совет «Роскосмоса» рассмотрит 16 февраля рекомендации по продлению работы российского сегмента МКС до 2028 г., сообщил генконструктор по пилотируемым комплексам и системам Владимир Соловьев.

«У нас есть Научно-технический совет Роскосмоса, председатель которого — Юрий Николаевич Коптев. Мы с ним договорились, что на этой неделе проведем несколько совещаний. Все материалы, которые мы наработали на Совете главных конструкторов, передадим в Научно-технический совет», – цитирует Соловьева пресс-служба «Роскомоса». По его словам, Коптев рассмотрит рекомендации не ранее 16 февраля.

По словам генконструктора, после этого РКК «Энергия», «Роскосмос» и Военно-промышленная комиссия придут «к единому пониманию о продлении срока эксплуатации российского сегмента МКС».

В июле 2022 г. глава «Роскосмоса» Юрий Борисов доложил президенту России Владимиру Путину о выходе из проекта МКС и разработке российской орбитальной станции. По словам Борисова, будущее российской пилотируемой космонавтики должно основываться в первую очередь на взвешенной и системной научной программе, чтобы каждый полет давал знания в области космоса. В марте возглавлявший тогда корпорацию Дмитрий Рогозин предупредил о «развале» МКС до 2030 г.: станция работает с 1998 г., а ее ресурс – 15 лет.

В ноябре того же года Борисов назвал преждевременными разговоры о выходе России из проекта МКС. Сроки участия в программе будут зависеть сразу от нескольких факторов, в частности от технического состояния российского сегмента МКС и сроков развертывания собственной российской орбитальной станции, пояснил Борисов. Главная задача «Роскосмоса» сейчас, подчеркнул глава госкорпорации, заключается в обеспечении непрерывности пилотируемых космических полетов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных