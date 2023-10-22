Израиль сообщил о случайном выстреле своего танка по КПП Египта
Танк армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) случайно выстрелил по египетскому КПП у границы, сообщило военное ведомство на своей странице в X.
«Некоторое время назад танк ЦАХАЛа случайно выстрелил и попал в египетский пост, расположенный рядом с границей в районе кибуца Керем-Шалом», – говорится в сообщении.
Израильские военные выразили сожаление в связи с инцидентом, заявив, что его обстоятельства будут расследованы.
Как отмечает Reuters, взрыв был также слышан возле КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа. Это случилось после того, как через этот КПП проехала вторая колонна грузовиков с гуманитарной помощью. Детали произошедшего устанавливаются.
7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. На фоне атаки боевиков армия еврейского государства начала операцию «Железные мечи», страна перешла в состояние войны и начала наносить массированные авиаудары по сектору Газа. Согласно последним данным, в результате конфликта погибли более 6000 человек, из которых с палестинской стороны жертвами стали более 4600 жителей. С начала эскалации около 1,5 млн человек покинули свои дома в секторе Газа.