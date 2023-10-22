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Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги в Севастополе

Ведомости

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги в городе, объявленной вечером 22 октября.

«Отбой воздушной тревоги!» – написал он в своем Telegram-канале в 20:31 мск.

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При этом губернатор назвал ложью сообщения украинских пабликов о «взрыве» в Севастополе.

«Те, кто пишет, что в Севастополе отработали средства ПВО, – это тоже ложь. Силы ПВО находились в боевой готовности, но до нас никаких воздушных целей сегодня не долетало. Это такой способ у вражеских каналов хайповать и держать аудиторию в напряжении», – пояснил Развожаев.

Также было восстановлено движение и по Крымскому мосту. Тревога была объявлена около 20:00 мск, с чем это было связано, не сообщалось. В первый раз Развожаев объявил тревогу около 16:21 мск, предупредив чуть позднее, что дым в районе Севастопольской бухты – это используемое ВС РФ табельное средство маскировки. Уже в 16:38 губернатор объявил об отбое тревоги.

После того как 22 сентября украинские войска совершили ракетный удар по Севастополю, в городе разработали алгоритм оповещения о воздушной атаке. Когда единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) начинает оповещение через сирены и громкоговорители, а также перехватывает вещание на федеральных телеканалах, информация об угрозе удара с воздуха публикуется в Telegram-канале губернатора. Далее ЕДДС распространит сигнал тревоги на региональных каналах и радиостанциях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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