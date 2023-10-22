Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги в Севастополе
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги в городе, объявленной вечером 22 октября.
«Отбой воздушной тревоги!» – написал он в своем Telegram-канале в 20:31 мск.
При этом губернатор назвал ложью сообщения украинских пабликов о «взрыве» в Севастополе.
«Те, кто пишет, что в Севастополе отработали средства ПВО, – это тоже ложь. Силы ПВО находились в боевой готовности, но до нас никаких воздушных целей сегодня не долетало. Это такой способ у вражеских каналов хайповать и держать аудиторию в напряжении», – пояснил Развожаев.
Также было восстановлено движение и по Крымскому мосту. Тревога была объявлена около 20:00 мск, с чем это было связано, не сообщалось. В первый раз Развожаев объявил тревогу около 16:21 мск, предупредив чуть позднее, что дым в районе Севастопольской бухты – это используемое ВС РФ табельное средство маскировки. Уже в 16:38 губернатор объявил об отбое тревоги.
После того как 22 сентября украинские войска совершили ракетный удар по Севастополю, в городе разработали алгоритм оповещения о воздушной атаке. Когда единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) начинает оповещение через сирены и громкоговорители, а также перехватывает вещание на федеральных телеканалах, информация об угрозе удара с воздуха публикуется в Telegram-канале губернатора. Далее ЕДДС распространит сигнал тревоги на региональных каналах и радиостанциях.