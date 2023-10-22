Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги в Севастополе

Также было восстановлено движение и по Крымскому мосту. Тревога была объявлена около 20:00 мск, с чем это было связано, не сообщалось. В первый раз Развожаев объявил тревогу около 16:21 мск, предупредив чуть позднее, что дым в районе Севастопольской бухты – это используемое ВС РФ табельное средство маскировки. Уже в 16:38 губернатор объявил об отбое тревоги.