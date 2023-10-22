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Нетаньяху провел переговоры с Макроном, Рютте и Санчесом

Ведомости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и премьер-министром Испании Педро Санчесом, сообщила канцелярия премьера еврейского государства.

«Премьер Биньямин Нетаньяху провел сегодня серию переговоров с западными лидерами. Премьер пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Испании Педро Санчесом и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте», – указано в сообщении офиса Нетаньяху (цитата по «РИА Новости»).

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В ходе переговоров премьер Израиля подчеркнул решимость еврейского государства в уничтожении палестинского движения «Хамас» – его боевиков и политического руководства. До этого сообщалось, что Макрон и Рютте посетят Израиль в начале следующей недели.

7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. На фоне атаки боевиков армия еврейского государства начала операцию «Железные мечи», страна перешла в состояние войны и начала наносить массированные авиаудары по сектору Газа. Согласно последним данным, в результате конфликта погибли более 6000 человек, из которых с палестинской стороны жертвами стали более 4600 жителей. С начала эскалации около 1,5 млн человек покинули свои дома в секторе Газа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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