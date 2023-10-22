Нетаньяху провел переговоры с Макроном, Рютте и Санчесом

7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. На фоне атаки боевиков армия еврейского государства начала операцию «Железные мечи», страна перешла в состояние войны и начала наносить массированные авиаудары по сектору Газа. Согласно последним данным, в результате конфликта погибли более 6000 человек, из которых с палестинской стороны жертвами стали более 4600 жителей. С начала эскалации около 1,5 млн человек покинули свои дома в секторе Газа.