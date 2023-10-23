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Политика

В Израиле уберут упоминания о Грете Тунберг из учебных программ

Ведомости

Минобразования Израиля приняло решение об исключении упоминаний о климатической активистке Грете Тунберг из учебных программ из-за ее поддержки Палестины. Об этом сообщил новостной портал Ynet со ссылкой на заявление ведомства.

«Эта позиция лишает ее права быть образцом с точки зрения образования и ценностей, и она больше не имеет права служить примером для подражания и образования для израильских студентов», – сказано в сообщении.

20 октября Тунберг в X (бывш. Twitter) опубликовала пост, в котором выразила солидарность жителям сектора Газа и призвала к прекращению огня и «свободе для палестинцев и всех пострадавших граждан». Тунберг также опубликовала фотографию, где она стоит с тремя женщинами, одна из которых держит палестинский флаг.

Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», нанеся удары по сотням объектов «Хамаса» в секторе Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. В результате боевых действий, по последним данным, погибли свыше 6000 человек, в том числе 4651 со стороны сектора Газа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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