В Израиле уберут упоминания о Грете Тунберг из учебных программ
Минобразования Израиля приняло решение об исключении упоминаний о климатической активистке Грете Тунберг из учебных программ из-за ее поддержки Палестины. Об этом сообщил новостной портал Ynet со ссылкой на заявление ведомства.
«Эта позиция лишает ее права быть образцом с точки зрения образования и ценностей, и она больше не имеет права служить примером для подражания и образования для израильских студентов», – сказано в сообщении.
20 октября Тунберг в X (бывш. Twitter) опубликовала пост, в котором выразила солидарность жителям сектора Газа и призвала к прекращению огня и «свободе для палестинцев и всех пострадавших граждан». Тунберг также опубликовала фотографию, где она стоит с тремя женщинами, одна из которых держит палестинский флаг.
Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», нанеся удары по сотням объектов «Хамаса» в секторе Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. В результате боевых действий, по последним данным, погибли свыше 6000 человек, в том числе 4651 со стороны сектора Газа.