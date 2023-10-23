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Кремль: дипломаты работают над освобождением россиян в секторе Газа

Ведомости

Российские дипломаты предпринимают все усилия для освобождения россиян, которые находятся в заложниках у «Хамаса», но какой-либо детальной информации об их судьбе сейчас нет. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я еще раз повторяю, что осуществляются определенные контакты с этой целью, наши дипломаты работают. Конечно, в той ситуации, которая там есть, сейчас трудно говорить о детальной информации. Наши дипломаты предпринимают все необходимые усилия», – сказал он.

Песков также сообщил, что у РФ есть связь с некоторыми россиянами, которые проживают в секторе Газа и выразили желание покинуть его из-за блокады, но каких-либо деталей об их судьбе не привел.

Сейчас в заложниках у «Хамаса» находятся 212 израильтян. При этом представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари отмечал, что это число неокончательное. В свою очередь «Хамас» утверждал, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. Посольство РФ в Израиле ранее сообщало, что в списках «Хамаса» числятся как минимум два россиянина. В ЦАХАЛ заявили 23 октября, что готовы отказаться от проведения наземной операции в секторе Газа, если «Хамас» освободит заложников.

Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. ЦАХАЛ в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», нанеся удары по сотням объектов «Хамаса» в секторе Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. В результате боевых действий, по последним данным, погибли свыше 6000 человек, в том числе 4651 со стороны сектора Газа. Израильские военные 21 октября также сообщили, что в результате нападения группировки были убиты граждане 42 государств. По данным посольства РФ, среди них числятся и 20 россиян.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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