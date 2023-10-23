Кремль: дипломаты работают над освобождением россиян в секторе Газа
Российские дипломаты предпринимают все усилия для освобождения россиян, которые находятся в заложниках у «Хамаса», но какой-либо детальной информации об их судьбе сейчас нет. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Я еще раз повторяю, что осуществляются определенные контакты с этой целью, наши дипломаты работают. Конечно, в той ситуации, которая там есть, сейчас трудно говорить о детальной информации. Наши дипломаты предпринимают все необходимые усилия», – сказал он.
Песков также сообщил, что у РФ есть связь с некоторыми россиянами, которые проживают в секторе Газа и выразили желание покинуть его из-за блокады, но каких-либо деталей об их судьбе не привел.
Сейчас в заложниках у «Хамаса» находятся 212 израильтян. При этом представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари отмечал, что это число неокончательное. В свою очередь «Хамас» утверждал, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. Посольство РФ в Израиле ранее сообщало, что в списках «Хамаса» числятся как минимум два россиянина. В ЦАХАЛ заявили 23 октября, что готовы отказаться от проведения наземной операции в секторе Газа, если «Хамас» освободит заложников.
Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. ЦАХАЛ в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», нанеся удары по сотням объектов «Хамаса» в секторе Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. В результате боевых действий, по последним данным, погибли свыше 6000 человек, в том числе 4651 со стороны сектора Газа. Израильские военные 21 октября также сообщили, что в результате нападения группировки были убиты граждане 42 государств. По данным посольства РФ, среди них числятся и 20 россиян.