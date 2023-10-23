Минобороны сообщило о перехвате беспилотника в Белгородской области

22 октября украинский беспилотник атаковал село Сподарюшино в Белгородской области, сбросив два взрывных устройства, сообщил Гладков в своем Telegram-канале. В селе Муром с дрона было сброшено два осколочных боеприпаса, еще одно взрывное устройство ВСУ сбросили с квадрокоптера на окраине села Цаповка. Во всех случаях обошлось без последствий. В тот же день средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа в районе Задельного, пострадавших и разрушений также нет.