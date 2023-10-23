Минобороны сообщило о перехвате беспилотника в Белгородской области
Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник в Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«23 октября около 15:15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении.
Информация о возможных разрушениях и пострадавших не уточняется. Губернатор региона Вячеслав Гладков пока не комментировал инцидент.
22 октября украинский беспилотник атаковал село Сподарюшино в Белгородской области, сбросив два взрывных устройства, сообщил Гладков в своем Telegram-канале. В селе Муром с дрона было сброшено два осколочных боеприпаса, еще одно взрывное устройство ВСУ сбросили с квадрокоптера на окраине села Цаповка. Во всех случаях обошлось без последствий. В тот же день средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа в районе Задельного, пострадавших и разрушений также нет.
Белгородская область, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается атакам со стороны Украины. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования. В регионе также бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.