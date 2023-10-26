В МИДе назвали условие возобновления диалога с НАТО

Белоусов также указал на усиление напряженности в мире, обострение региональных конфликтов и нарастание «воинственной риторики». По его словам, нормализация ситуации возможна только на основе соблюдения общепризнанных норм международного права, принципов деятельности ООН, а также «через достижение договоренностей об отказе от дестабилизирующей военной активности и по контролю над вооружениями».