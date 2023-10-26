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Политика

В МИДе назвали условие возобновления диалога с НАТО

Ведомости

Пока НАТО не откажется от политики «сдерживания» России, диалог не возобновится. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России в Женеве Андрей Белоусов на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН.

«До тех пор, пока Североатлантический альянс не откажется от своей ориентированной на Восток экспансионистской повестки и от политики сдерживания России, попытки возобновить какой-либо диалог заведомо обречены на провал», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Дипломат добавил, что обсуждение нового режима контроля над обычными вооружениями в Европе (КОВЕ) будет возможно только в случае отказа Запада от «враждебной антироссийской политики». Он добавил, что в будущем формирование такого режима потребует «принципиально новых подходов и обязательного учета национальных интересов России».  

Белоусов также указал на усиление напряженности в мире, обострение региональных конфликтов и нарастание «воинственной риторики». По его словам, нормализация ситуации возможна только на основе соблюдения общепризнанных норм международного права, принципов деятельности ООН, а также «через достижение договоренностей об отказе от дестабилизирующей военной активности и по контролю над вооружениями».

Президент РФ Владимир Путин ранее неоднократно указывал на политику сдерживания Запада в отношении России. В ходе ВЭФа в сентябре этого года он отметил, что Запад предпринимает такие действия каждый раз, когда Россия «начинает развиваться». По мнению российского лидера, Запад целенаправленно спровоцировал конфликт на Украине, чтобы ограничить экономический рост России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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