Путин: Запад спровоцировал конфликт на Украине для сдерживания России
Запад спровоцировал конфликт на Украине целенаправленно, чтобы ограничить экономический рост России. Об этом на встрече с молодыми учеными в Сарове заявил президент РФ Владимир Путин.
«Спровоцировали еще и этот конфликт на Украине и воспользовались этим. Я думаю, это вообще целенаправленно все делалось для того, чтобы создать дополнительные условия для ограничения нашего экономического роста и сдерживания», – заявил российский лидер, его слова приводит пресс-служба Кремля.
Путин на встрече поблагодарил сотрудников Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) за вклад в развитие науки и укрепление обороны, «ядерного щита» страны. Президент напомнил, что в сентябре 2014 г. встречался с коллективом института. Тогда уже обсуждались «энергичные шаги» для обеспечения технологического суверенитета России на фоне попыток недоброжелателей ограничить развитие страны.
В середине августа Путин заявил, что западные страны, оказывая военную поддержку Киеву, способствуют разжиганию конфликта на Украине. Глава государства отметил, что страны – члены НАТО продолжают наращивать наступательные потенциалы и пытаются перенести военное противостояние в космическое и информационное пространство.