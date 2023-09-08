Путин: Запад спровоцировал конфликт на Украине для сдерживания России

«Спровоцировали еще и этот конфликт на Украине и воспользовались этим. Я думаю, это вообще целенаправленно все делалось для того, чтобы создать дополнительные условия для ограничения нашего экономического роста и сдерживания», – заявил российский лидер, его слова приводит пресс-служба Кремля.