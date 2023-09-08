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Путин: Запад спровоцировал конфликт на Украине для сдерживания России

Ведомости

Запад спровоцировал конфликт на Украине целенаправленно, чтобы ограничить экономический рост России. Об этом на встрече с молодыми учеными в Сарове заявил президент РФ Владимир Путин.

«Спровоцировали еще и этот конфликт на Украине и воспользовались этим. Я думаю, это вообще целенаправленно все делалось для того, чтобы создать дополнительные условия для ограничения нашего экономического роста и сдерживания», – заявил российский лидер, его слова приводит пресс-служба Кремля.

Путин на встрече поблагодарил сотрудников Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) за вклад в развитие науки и укрепление обороны, «ядерного щита» страны. Президент напомнил, что в сентябре 2014 г. встречался с коллективом института. Тогда уже обсуждались «энергичные шаги» для обеспечения технологического суверенитета России на фоне попыток недоброжелателей ограничить развитие страны.

В середине августа Путин заявил, что западные страны, оказывая военную поддержку Киеву, способствуют разжиганию конфликта на Украине. Глава государства отметил, что страны – члены НАТО продолжают наращивать наступательные потенциалы и пытаются перенести военное противостояние в космическое и информационное пространство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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