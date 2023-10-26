Глава МИД Венгрии призвал к переговорам по Украине
Мира на Украине можно достигнуть, сев за стол переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто в Минске в кулуарах международной конференции высокого уровня по евразийской безопасности.
«Мы, венгры, хотим мира. И мы знаем, что к миру приведут мирные переговоры. И мы отлично знаем, что безопасность будет достигнута в том случае, когда мы снова сможем сесть за стол переговоров и безопасно поговорить друг с другом», – объяснил Сийярто.
Министр напомнил, Венгрия является соседом Украины и приняла больше 1 млн украинских беженцев. Кроме того, на Украине живет венгерское национальное меньшинство, и чтобы эти и все остальные люди перестали умирать, необходимо закончить боевые действия.
«Поэтому мы всегда будем сохранять каналы общения, потому что если мы закроем их, мы откажемся от надежды на мир. Поэтому я так высоко ценю то, что мы смогли здесь сегодня поговорить о вопросах безопасности и евразийском сотрудничестве. Я искренне надеюсь на то, что наступит время, когда евразийское сотрудничество снова станет реальностью», – резюмировал Сийярто.
18 октября в ходе переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва готова к переговорам, однако напомнил, что на Украине действует указ президента страны Владимир Зеленского, запрещающий вести переговоры с Москвой. В этой связи российский президент отметил, что Киеву, если он хочет переговорного процесса, необходимо не ограничиваться «какими-то театральными жестами», а в первую очередь отменить указ, запрещающий вести переговоры. Путин также обратил внимание, что в украинском руководстве некоторые лица, еще недавно призывавшие нанести «стратегическое поражение» России, теперь заговорили о переговорах.