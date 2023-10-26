Глава МИД Венгрии призвал к переговорам по Украине

«Поэтому мы всегда будем сохранять каналы общения, потому что если мы закроем их, мы откажемся от надежды на мир. Поэтому я так высоко ценю то, что мы смогли здесь сегодня поговорить о вопросах безопасности и евразийском сотрудничестве. Я искренне надеюсь на то, что наступит время, когда евразийское сотрудничество снова станет реальностью», – резюмировал Сийярто.