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Путин раскрыл подробности разговора с Орбаном по Украине

Ведомости

Президент России Владимир Путин назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана прагматичным человеком и усомнился в исчерпании его оптимизма в вопросе прекращения боевых действий на Украине. Об этом Путин заявил, отвечая на вопрос, что именно он сказал Орбану по поводу ситуации на Украине.

«Что касается встречи с премьер-министром Орбаном, вы сказали, что у него оптимизм исчерпан, ну я не знаю. Мне кажется, что господин Орбан человек такой прагматичный, оптимистичный, не думаю, что у него последний оптимизм исчерпан», — сказал Путин, отвечая на слова Орбана, который ранее отметил, что ответ на вопрос о прекращении боевых действий на Украине не был обнадеживающим.

Путин снова подчеркнул, что Москва готова к переговорам, и напомнил, что на Украине действует указ президента страны Владимир Зеленского, запрещающий вести переговоры с Россией до тех пор, пока ее президентом является Путин. В этой связи российский лидер отметил, что Киеву, если он хочет переговорного процесса, необходимо не ограничиваться «какими-то театральными жестами», а в первую очередь отменить указ, запрещающий вести переговоры. Путин отметил при этом, что в украинском руководстве некоторые лица, еще недавно призывавшие нанести «стратегическое поражение» России, теперь заговорили «другим голосом».

«Мы слышим сейчас, что они вроде как готовы к каким-то переговорам уже. И ответственные лица, которые курируют управление внешней политики и которые совсем недавно говорили о том, что нужно нанести России стратегическое поражение на поле боя, сейчас они уже заговорили другим голосом. Говорят о том, что нужно решать эти проблемы путем мирных переговоров», — сказал президент, назвав это «правильной трансформацией».

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Путин провел с Орбаном переговоры 17 октября в китайской резиденции «Дяоюйтай», где живут главы делегаций. В последний раз он встречался с лидером страны – члена Евросоюза еще до начала спецоперации на Украине. В предыдущий раз Путин проводил встречу с европейским лидером в середине февраля 2022 г., когда канцлер ФРГ Олаф Шольц приезжал в Москву. На встрече с Орбаном Путин сказал, что важно обсудить с одной из стран Евросоюза ситуацию в мире и Европе, хотя позиции далеко не всегда совпадают. «Но иметь возможность обменяться мнениями, на мой взгляд, это всегда чрезвычайно важно», – подчеркнул он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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