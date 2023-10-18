Путин раскрыл подробности разговора с Орбаном по Украине

Путин провел с Орбаном переговоры 17 октября в китайской резиденции «Дяоюйтай», где живут главы делегаций. В последний раз он встречался с лидером страны – члена Евросоюза еще до начала спецоперации на Украине. В предыдущий раз Путин проводил встречу с европейским лидером в середине февраля 2022 г., когда канцлер ФРГ Олаф Шольц приезжал в Москву. На встрече с Орбаном Путин сказал, что важно обсудить с одной из стран Евросоюза ситуацию в мире и Европе, хотя позиции далеко не всегда совпадают. «Но иметь возможность обменяться мнениями, на мой взгляд, это всегда чрезвычайно важно», – подчеркнул он.