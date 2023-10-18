Путин раскрыл подробности разговора с Орбаном по Украине
Президент России Владимир Путин назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана прагматичным человеком и усомнился в исчерпании его оптимизма в вопросе прекращения боевых действий на Украине. Об этом Путин заявил, отвечая на вопрос, что именно он сказал Орбану по поводу ситуации на Украине.
«Что касается встречи с премьер-министром Орбаном, вы сказали, что у него оптимизм исчерпан, ну я не знаю. Мне кажется, что господин Орбан человек такой прагматичный, оптимистичный, не думаю, что у него последний оптимизм исчерпан», — сказал Путин, отвечая на слова Орбана, который ранее отметил, что ответ на вопрос о прекращении боевых действий на Украине не был обнадеживающим.
Путин снова подчеркнул, что Москва готова к переговорам, и напомнил, что на Украине действует указ президента страны Владимир Зеленского, запрещающий вести переговоры с Россией до тех пор, пока ее президентом является Путин. В этой связи российский лидер отметил, что Киеву, если он хочет переговорного процесса, необходимо не ограничиваться «какими-то театральными жестами», а в первую очередь отменить указ, запрещающий вести переговоры. Путин отметил при этом, что в украинском руководстве некоторые лица, еще недавно призывавшие нанести «стратегическое поражение» России, теперь заговорили «другим голосом».
«Мы слышим сейчас, что они вроде как готовы к каким-то переговорам уже. И ответственные лица, которые курируют управление внешней политики и которые совсем недавно говорили о том, что нужно нанести России стратегическое поражение на поле боя, сейчас они уже заговорили другим голосом. Говорят о том, что нужно решать эти проблемы путем мирных переговоров», — сказал президент, назвав это «правильной трансформацией».
Путин провел с Орбаном переговоры 17 октября в китайской резиденции «Дяоюйтай», где живут главы делегаций. В последний раз он встречался с лидером страны – члена Евросоюза еще до начала спецоперации на Украине. В предыдущий раз Путин проводил встречу с европейским лидером в середине февраля 2022 г., когда канцлер ФРГ Олаф Шольц приезжал в Москву. На встрече с Орбаном Путин сказал, что важно обсудить с одной из стран Евросоюза ситуацию в мире и Европе, хотя позиции далеко не всегда совпадают. «Но иметь возможность обменяться мнениями, на мой взгляд, это всегда чрезвычайно важно», – подчеркнул он.