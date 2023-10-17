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Владимир Путин встретился с премьером Венгрии Виктором Орбаном в Пекине

Это первая встреча президента России с лидером страны Евросоюза после начала спецоперации на Украине
Елена Мухаметшина
Григорий Сысоев / ТАСС

Владимир Путин провел в Пекине переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Встреча прошла на полях форума «Один пояс – один путь», куда прибыли оба лидера. Орбан встретился с Путиным в резиденции «Дяоюйтай», где живут главы делегаций. В последний раз он встречался с лидером страны члена Евросоюза еще до начала спецоперации на Украине. Канцлер ФРГ Олаф Шольц приезжал в Москву 15 февраля 2022 г.

Президент России поприветствовал премьера Венгрии словами, что несмотря на то, что в сегодняшних геополитических условиях возможности для поддержания контактов ограничены, не может не вызывать удовлетворения то, что со многими странами Европы отношения сохраняются и развиваются. По словам Путина, отношения России и Венгрии всегда строились «на основе учета интересов, на всем позитивном, что досталось из прошлого». Он отметил, что если в прошлом году рост торгово-экономического взаимодействия России и Венгрии был 80%, то в этом году «минус 35%», поэтому он предложил подумать, что сделать, чтобы «повлиять на этот процесс в позитивном плане».

Владимир Путин прилетел в Китай

Он примет участие в форуме «Один пояс – один путь» и проведет серию двусторонних встреч

Путин подчеркнул, что важно обменяться мнениями с одной из стран Евросоюза, в данном случае с Венгрией, не только двусторонние отношения, но и ситуацию в мире и Европе. «Мы знаем, что наши позиции далеко не всегда совпадают. Но иметь возможность обменяться мнениями, на мой взгляд, это всегда чрезвычайно важно», – отметил Путин.

Орбан подсчитал, что с 2009 г. нынешняя встреча с Путиным уже тринадцатая. «Были сложные встречи, но такой сложной, как эта, еще не было. В такой сложной ситуации мы еще не находились. Венгрия никогда не хотела противостоять России. Как раз, наоборот, целью Венгрии всегда было расширять контакты с Россией. И нам это удавалось», – сказал он. Но из-за спецоперации на Украине и санкций, которые последовали за ее началом, двусторонние отношения многое потеряли, сказал Орбан. По его словам, «это поразило ткань того, что мы с вами вместе построили».

Но несмотря на это Венгрия делает все возможное, чтобы «спасти то, что можно» из двусторонних контактов, и страна готова поддерживать общение с Россией, в том числе на уровне экономики.

На встрече также присутствовали председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и глава корпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Орбан поблагодарил, что «Росатом» остается партнером Венгрии и что «Газпром» выполняет обязательства по соглашениям. Он отметил, что многое удается спасти из того, что ранее было достигнуто. «Никто не любит, когда результаты его работы достигнутые когда-то, из-за таких причин, в которых он не виновен, сводятся на нет», – сказал Орбан. После приветственного слова встреча прошла в закрытом режиме.

Проведение встречи Путина с Орбаном в Пекине можно назвать неожиданной. Было известно, что Орбан приедет на форум «Один пояс – один путь» в Пекин. Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опровергал проведение встречи Путина с Орбаном. «Нет, пока не планируется. <…> Они все будут в одном мероприятии принимать участие, поэтому на полях так или иначе все участники будут общаться», – говорил журналистам ранее Песков. Заранее эта встреча не анонсировалась, в отличие от двусторонних переговоров Путина в Китае с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, с премьер-министром Таиланда Сеттхой Тхависином, с президентом Монголии Ухнагийин Хурэлсухом и президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом.

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Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

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Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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