Владимир Путин прилетел в Китай

Владимир Путин прилетел в КитайОн примет участие в форуме «Один пояс – один путь» и проведет серию двусторонних встреч
Президент России Владимир Путин 17 октября прибыл в Пекин с двухдневным визитом, где он примет участие в III Международном форуме «Один пояс – один путь», проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и двусторонние встречи с президентом Вьетнама, премьером Таиланда, президентом Монголии и президентом Лаоса. На форум в Пекин приедут лидеры 23 государств. Темой нынешнего форума станет «Высококачественное сотрудничество в рамках «Одного пояса – одного пути».
Путин прилетел в аэропорт Пекина «Шоуду». В этот день у президента пройдет беседа с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, затем встреча с премьер-министром Таиланда Сеттхой Тхависином.
После этого президент приедет на церемонию официальной встречи председателя КНР Си Цзиньпина глав делегаций, которые прибудут на форум «Один пояс – один путь». Встреча и сам форум будут проходить в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь. Именно здесь обычно проходят встречи Коммунистической партии Китая (КПК) и другие официальные мероприятия. Уже после этого Путин проведет еще две двусторонние встречи с президентом Монголии Ухнагийин Хурэлсухом и президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом.
На следующий день 18 октября Путин примет участие в самом форуме «Один пояс – один путь», в том числе в церемонии открытия форума. Путин выступит на форуме как главный гость, говорил 16 октября помощник президента Юрий Ушаков. Он выступит сразу же после приветственной речи Си Цзиньпина.
Затем Си Цзиньпин и Владимир Путин проведут российско-китайские переговоры в узком и расширенном составе, не исключена и беседа тет-а-тет, говорил Ушаков. В состав российской делегации входят вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, гендиректор РЖД Олег Белозеров и др. Также в Пекине будут председатель правления «Сбера» Герман Греф, глава ВТБ Андрей Костин, председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, владелиц Volga Group Геннадий Тимченко, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Кмрое того, в делегацию вошли представители администрации президента – помощники президента Юрий Ушаков и Максим Орешкин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По итогам визита у Владимира Путина ожидается пресс-конференция в Пекине.
Владимир Путин уже в третий раз посетит форум «Один пояс – один путь». Нынешний визит, по сути, стал ответным на официальный визит Си Цзиньпина в Россию, который состоялся 20-22 марта 2023 г. Именно тогда председатель Си пригласил Путина в Китай.
В Китай 22-24 мая летал премьер-министр Михаил Мишустин, где он принял участие в российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае и провел переговоры с Си Цзиньпином. Месяц назад в Россию приезжал министр иностранных дел Ван И, встречу с которым в Санкт-Петербурге проводил и Владимир Путин.
Форум «Один пояс – один путь» в 2023 г. пройдет в третий раз. В форуме участвуют страны, которые присоединись к одноименной инициативе КНР. Первый форум «Один пояс – один путь» состоялся 14-15 мая 2017 г. в Пекине, второй – там же 25-27 апреля 2019 г. Сама же концепция «Один пояс – один путь» была представлена Си Цзиньпином в 2013 г.