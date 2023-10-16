Владимир Путин прилетел в Китай

После этого президент приедет на церемонию официальной встречи председателя КНР Си Цзиньпина глав делегаций, которые прибудут на форум «Один пояс – один путь». Встреча и сам форум будут проходить в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь. Именно здесь обычно проходят встречи Коммунистической партии Китая (КПК) и другие официальные мероприятия. Уже после этого Путин проведет еще две двусторонние встречи с президентом Монголии Ухнагийин Хурэлсухом и президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом.