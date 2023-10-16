Владимир Путин начнет 17 октября визит в Китай

Владимир Путин начнет 17 октября визит в КитайВ его графике – посещение глобального форума, полномасштабные переговоры с Си и встречи с еще четырьмя лидерами
Президент России Владимир Путин 17-18 октября проведет в китайской столице Пекине, где посетит третий международный форум «Пояс и путь» (на русском языке чаще встречается прежнее название «Один пояс – один путь»). На форум съедутся лидеры 23 государств. При этом, как рассказал журналистам на брифинге 16 октября помощник Путина Юрий Ушаков, глава государства проведет и двусторонние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в расширенном и узком формате.
По словам Ушакова, 17 октября Путин начнет с переговоров с двумя лидерами, которые недавно получили свои должности: президентом Вьетнамом Во Ван Тхыонгом (занял пост в марте 2023 г.) и премьер-министром Таиланда Сеттхой Тависином (на посту с августа 2023 г). Вечером того же дня Си Цзиньпин откроет официальную церемонию встречи с главами делегаций стран-участниц глобального форума, после чего проведет для них торжественные мероприятия. Уже после их окончания Путин планирует провести переговоры как минимум с еще двумя лидерами – президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом и Лаоса Тхонглуном Сисулитом.
Основная часть форума «Пояс и путь» состоится уже 18 октября. Ее тема заявлена организаторами как «Высококачественное сотрудничество в рамках "Пояса и пути": вместе ради совместного развития и процветания». Путин выступит на форуме в качестве главного гостя, сразу же после приветственной речи Си. Следующим пунктом программы глав двух государств станут полномасштабные переговоры, сказал Ушаков. Они будут делиться на две части: в расширенном и узком составе в формате рабочего завтрака. При этом не исключено, что Путин и Си захотят провести часть беседы в режиме тет-а-тет, отметил Ушаков.
В состав российской делегации в расширенном составе войдут вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр экономразвития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр транспорта Виталий Савельев, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, гендиректор РЖД Олег Белозеров и другие. Среди тех, кто будет олицетворять российский бизнес в Китае, участие примут председатель правления «Сбера» Герман Греф, президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин, председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, владелец Volga Group Геннадий Тимченко, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. От администрации президента в Пекин полетят Ушаков, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и помощник президента Максим Орешкин. Для переговоров в узком составе будут приглашены Лавров, Ушаков и посол России в Китае Игорь Моргулов. Наконец, перед отъездом из Китая Путин ответит на вопросы российских журналистов.
Ушаков подчеркнул позитивную динамику развитию отношений России и Китая, допустив, что поставленную на 2024 г. планку товарооборота в $200 млрд страны могут преодолеть уже в этом году. В ходе переговоров внимание будет уделено и острым международным и региональным проблемам, по ключевых из которых у Пекина и Москвы близкие или совпадающие позиции.
При этом, как заметил Ушаков, в ходе грядущего визита российской делегации в Китай не планируется подписание соглашений об увеличении поставок нефти или газа в эту страну, так как визит не целиком посвящен двухсторонней тематике. При этом в скором времени ожидаются контакты на уровне премьеров двух стран, которые могут привести к новым договоренностям, пояснил он.
Октябрьская встреча лидеров Китая и России станет уже второй в 2023 г. Си Цзиньпин 20-22 марта посещал в Россию с государственным визитом, что стало первой его зарубежной поездкой после назначения председателем КНР в третий раз. Тогда же он пригласил Путина посетить КНР. Последний раз российский президент был в Китае в начале февраля 2022 г., когда визит был приурочен к открытию зимних Олимпийских игр в Пекине.
Си Цзиньпин впервые представил концепцию проекта «Один пояс – один путь» осенью 2013 г. в «Назарбаев-университете» в Астане. Основной целью было создать транзитно-транспортную инфраструктуру между Китаем, странами Евразии и Африки, позже в инициативе стали участвовать и страны Южной Америки.
10 октября 2023 г. пресс-канцелярия Госсовета КНР опубликовала Белую книгу о первых 10 годах «Пояса и пути». Согласно ее данным, с 2013 по 2022 г. совокупная стоимость импорта и экспорта между Китаем и другими странами – участницами инициативы достигла $19,1 трлн, а среднегодовой темп роста товарооборота составил 6,4%. К концу августа 2023 г. более 80 стран и международных организаций присоединились к инициативе сотрудничества для продвижения бесперебойной торговли в рамках «Пояса и пути», а КНР подписала 21 соглашение о свободной торговле с 28 странами и регионами.
Москва не участвует напрямую китайской в инициативе, но поддерживает её. Более того, в 2015 г. Путин и Си подписали соглашение о «сопряжении строительства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и «Экономического пояса Шелкового пути». В его развитие 17 мая 2018 г. было подписано соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и его государствами и КНР. Наконец, в феврале 2023 г. была утверждена соответствующая дорожная карта, в которой в качестве ключевых направлений зафиксированы цифровизация транспортных коридоров и наращивание диалога по внешнеторговой политике.
Визит в Китай для участия в форуме – это следование доброй традиции участия в данных мероприятиях и демонстрация незыблемости традиции взаимной поддержки России и КНР, считает профессор СПбГУ Яна Лексютина. По ее словам, для Владимира Путина это возможность в очередной раз лично встретиться с Си Цзиньпином и обсудить актуальную повестку. Одним из таких вопросов вполне может быть обговаривание условий реализации проекта «Сила Сибири — 2». Лексютина также подчеркнула, что встреча главы государства с лидером Монголии — ожидаемое событие, так как отношения между странами развиваются интенсивно и, кроме того, через территорию Монголии должен пройти предполагаемый газопровод «Сила Сибири — 2».
Поездка президента в Китай не связана только с инициативой «Пояса и пути», но дает возможность обсудить с китайским руководством ключевые вопросы двусторонних отношений. Это полноценный визит, считает старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Игорь Денисов. «Обсуждение таких практических вопросов, как энергетическое сотрудничество, торгово-экономические отношения в условиях западного санкционного давления и координация на международной арене, станут важными пунктами переговорной повестки», — отметил эксперт.
Денисов также уточнил, что встречи с руководством азиатских стран подчеркивают стратегическую важность АТР для России и желание развивать сотрудничество с другими азиатскими странами в различных областях. «Россия не ограничивается только Китаем, Россия проявляет готовность при соблюдении определенных условий развивать отношения и с такими сложными партнерами, как Япония и Южная Корея», — резюмировал Денисов.