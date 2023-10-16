Владимир Путин начнет 17 октября визит в Китай

Москва не участвует напрямую китайской в инициативе, но поддерживает её. Более того, в 2015 г. Путин и Си подписали соглашение о «сопряжении строительства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и «Экономического пояса Шелкового пути». В его развитие 17 мая 2018 г. было подписано соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и его государствами и КНР. Наконец, в феврале 2023 г. была утверждена соответствующая дорожная карта, в которой в качестве ключевых направлений зафиксированы цифровизация транспортных коридоров и наращивание диалога по внешнеторговой политике.