Путин поручил кабмину рассмотреть создание коридора через Монголию и Китай
Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о создании Центрально-Евразийского транспортного коридора через Монголию и Западный Китай, следует из перечня его поручений по итогам совещания по развитию Красноярского края.
К 15 февраля 2024 г. кабмину необходимо изучить вопрос о формировании коридора и внести предложения о возможных мероприятиях для его создания.
В марте на Красноярском экономическом форуме губернатор Красноярского края Александр Усс отметил, что президент обращал внимание на необходимость выстраивать новые логистические коридоры с выходом в Казахстан, Монголию и Китай. Он отметил, что строительство железнодорожной ветки Кызыл – Курагино позволит снизить транспортную нагрузку на БАМ и Транссиб на 20%, а также увеличить внешнеторговый оборот с Китаем и Монголией.
В сентябре на открытии нового участка скоростной трассы М-12 от Москвы до Арзамаса вице-премьер Марат Хуснуллин рассказывал о дальнейших планах по развитию дорожной сети. Он пообещал довести трассу М-12 до Казани к 20 декабря 2023 г., а до Екатеринбурга – к 2024 г. Для этого, по его словам, необходимо соединить участок от Башкирии до Пермского края. После чего специалисты планируют приблизить трассу к Тюмени и параллельно до Омска, «дальше Новосибирск, и так дорога <...> с выходом к границам Монголии и Китая, продлится до Владивостока», рассказывал Хуснуллин.