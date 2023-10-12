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Путин поручил кабмину рассмотреть создание коридора через Монголию и Китай

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о создании Центрально-Евразийского транспортного коридора через Монголию и Западный Китай, следует из перечня его поручений по итогам совещания по развитию Красноярского края.

К 15 февраля 2024 г. кабмину необходимо изучить вопрос о формировании коридора и внести предложения о возможных мероприятиях для его создания.

В марте на Красноярском экономическом форуме губернатор Красноярского края Александр Усс отметил, что президент обращал внимание на необходимость выстраивать новые логистические коридоры с выходом в Казахстан, Монголию и Китай. Он отметил, что строительство железнодорожной ветки Кызыл – Курагино позволит снизить транспортную нагрузку на БАМ и Транссиб на 20%, а также увеличить внешнеторговый оборот с Китаем и Монголией.

В сентябре на открытии нового участка скоростной трассы М-12 от Москвы до Арзамаса вице-премьер Марат Хуснуллин рассказывал о дальнейших планах по развитию дорожной сети. Он пообещал довести трассу М-12 до Казани к 20 декабря 2023 г., а до Екатеринбурга – к 2024 г. Для этого, по его словам, необходимо соединить участок от Башкирии до Пермского края. После чего специалисты планируют приблизить трассу к Тюмени и параллельно до Омска, «дальше Новосибирск, и так дорога <...> с выходом к границам Монголии и Китая, продлится до Владивостока», рассказывал Хуснуллин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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