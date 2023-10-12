Путин поручил кабмину рассмотреть создание коридора через Монголию и Китай

В сентябре на открытии нового участка скоростной трассы М-12 от Москвы до Арзамаса вице-премьер Марат Хуснуллин рассказывал о дальнейших планах по развитию дорожной сети. Он пообещал довести трассу М-12 до Казани к 20 декабря 2023 г., а до Екатеринбурга – к 2024 г. Для этого, по его словам, необходимо соединить участок от Башкирии до Пермского края. После чего специалисты планируют приблизить трассу к Тюмени и параллельно до Омска, «дальше Новосибирск, и так дорога <...> с выходом к границам Монголии и Китая, продлится до Владивостока», рассказывал Хуснуллин.