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Путин оценил заявления США о возможности войны с Россией и Китаем

Ведомости

Возможное военное противостояние США с Россией, о котором заговорили в Вашингтоне, будет не специальной военной операцией, а «совсем другой войной», заявил президент РФ Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Журналист Павел Зарубин попросил главу государства прокомментировать информацию о том, что в США на днях  рекомендовали готовиться к одновременной войне, в том числе с применением ядерного оружия, с РФ и Китаем. Конгресс США тогда заявил о необходимости наращивания собственного ядерного потенциала для возможного сдерживания Москвы и Пекина.

По словам Путина, «мы все готовится к войне», поскольку Россия следует известному принципу: «хочешь мира, готовься к войне». 

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«Но мы исходим из того, что мы хотим мира, а если они хотят воевать с Россией, то это другая уже совсем война. Это не проведение специальной военной операции. Посмотрите, на Ближнем Востоке разве специальная военная операция? Разве можно сравнивать? А если говорить про войну между великими ядерными державами, это другая история совсем», – сказал он, добавив, что такая мысль вряд ли может прийти в голову людям «в здравом уме».

«А если она приходит, то это заставляет нас только настораживаться. Тем более – воевать сразу и с Россией, и с Китаем – чушь, конечно. Не думаю, что все это по-серьезному. Друг друга пугают, по-моему, и все», – резюмировал глава государства.

Президент США Джо Байден назвал Россию главной угрозой США еще в 2020 г. Крупнейшим конкурентом он назвал Китай. Путин неоднократно говорил об угрозе для России со стороны стран блока НАТО. В частности, в конце июля он сообщил, что Москва не хочет прямого военного столкновения России и НАТО, но если кто-то пожелает, Москва к этому готова.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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