Путин оценил заявления США о возможности войны с Россией и Китаем
Возможное военное противостояние США с Россией, о котором заговорили в Вашингтоне, будет не специальной военной операцией, а «совсем другой войной», заявил президент РФ Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».
Журналист Павел Зарубин попросил главу государства прокомментировать информацию о том, что в США на днях рекомендовали готовиться к одновременной войне, в том числе с применением ядерного оружия, с РФ и Китаем. Конгресс США тогда заявил о необходимости наращивания собственного ядерного потенциала для возможного сдерживания Москвы и Пекина.
По словам Путина, «мы все готовится к войне», поскольку Россия следует известному принципу: «хочешь мира, готовься к войне».
«Но мы исходим из того, что мы хотим мира, а если они хотят воевать с Россией, то это другая уже совсем война. Это не проведение специальной военной операции. Посмотрите, на Ближнем Востоке разве специальная военная операция? Разве можно сравнивать? А если говорить про войну между великими ядерными державами, это другая история совсем», – сказал он, добавив, что такая мысль вряд ли может прийти в голову людям «в здравом уме».
«А если она приходит, то это заставляет нас только настораживаться. Тем более – воевать сразу и с Россией, и с Китаем – чушь, конечно. Не думаю, что все это по-серьезному. Друг друга пугают, по-моему, и все», – резюмировал глава государства.
Президент США Джо Байден назвал Россию главной угрозой США еще в 2020 г. Крупнейшим конкурентом он назвал Китай. Путин неоднократно говорил об угрозе для России со стороны стран блока НАТО. В частности, в конце июля он сообщил, что Москва не хочет прямого военного столкновения России и НАТО, но если кто-то пожелает, Москва к этому готова.