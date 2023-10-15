Путин оценил заявления США о возможности войны с Россией и Китаем

«Но мы исходим из того, что мы хотим мира, а если они хотят воевать с Россией, то это другая уже совсем война. Это не проведение специальной военной операции. Посмотрите, на Ближнем Востоке разве специальная военная операция? Разве можно сравнивать? А если говорить про войну между великими ядерными державами, это другая история совсем», – сказал он, добавив, что такая мысль вряд ли может прийти в голову людям «в здравом уме».