Конгресс США: необходимо готовиться к одновременному конфликту с Россией и КНР
Конгресс США заявил о необходимости наращивания собственного ядерного потенциала для возможного сдерживания России и Китая. Об этом говорится в докладе комиссии при конгрессе США, которая занимается вопросами стратегической концепции.
«Цели американской стратегии должны включать эффективное сдерживание и уничтожение одновременно российской и китайской агрессии в Европе и Азии с применением обычных вооружений. Если Соединенные Штаты, их союзники и партнеры не располагают достаточными арсеналами обычных вооружений для достижения этой цели, то американская стратегия должна быть изменена в сторону усиления роли ядерного оружия для сдерживания или противодействия оппортунистическим или совместным агрессивным действиям на противоположных театрах военных действий», – сказано в документе.
В составлении доклада принимали участие бывшие должностные лица госдепартамента, Пентагона и Национального управления ядерной безопасности при минэнерго США высокого ранга. По мнению авторов документа, США в настоящее время не готовы к появлению «двух равных по ядерном потенциалу противников».
В связи с этим США необходимо предпринять оперативные действия, которые направлены на «жизнеспособные варианты надежного сдерживания конфликта». В частности, авторы доклада упоминают проблемы, связанные с нехваткой рабочей силы, недостаточно развитой инфраструктурой в минобороны и минэнерго США, а также с ограниченными цепочками поставок.
Президент США Джо Байден, который на тот момент был кандидатом на пост президента, назвал Россию главной угрозой США еще в 2020 г. Крупнейшим конкурентом он назвал Китай. По словам Байдена, от того, какого подхода будет придерживаться Вашингтон, зависит, останутся ли страны и дальше конкурентами или ситуация перерастет в более серьезное соперничество.
Президент России Владимир Путин неоднократно говорил об угрозе для России со стороны стран блока НАТО. В частности, в конце июля он сообщил, что Москва не хочет прямого военного столкновения России и НАТО, но если кто-то пожелает, Москва к этому готова.