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Конгресс США: необходимо готовиться к одновременному конфликту с Россией и КНР

Ведомости

Конгресс США заявил о необходимости наращивания собственного ядерного потенциала для возможного сдерживания России и Китая. Об этом говорится в докладе комиссии при конгрессе США, которая занимается вопросами стратегической концепции.

«Цели американской стратегии должны включать эффективное сдерживание и уничтожение одновременно российской и китайской агрессии в Европе и Азии с применением обычных вооружений. Если Соединенные Штаты, их союзники и партнеры не располагают достаточными арсеналами обычных вооружений для достижения этой цели, то американская стратегия должна быть изменена в сторону усиления роли ядерного оружия для сдерживания или противодействия оппортунистическим или совместным агрессивным действиям на противоположных театрах военных действий», – сказано в документе.

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В составлении доклада принимали участие бывшие должностные лица госдепартамента, Пентагона и Национального управления ядерной безопасности при минэнерго США высокого ранга. По мнению авторов документа, США в настоящее время не готовы к появлению «двух равных по ядерном потенциалу противников».

В связи с этим США необходимо предпринять оперативные действия, которые направлены на «жизнеспособные варианты надежного сдерживания конфликта». В частности, авторы доклада упоминают проблемы, связанные с нехваткой рабочей силы, недостаточно развитой инфраструктурой в минобороны и минэнерго США, а также с ограниченными цепочками поставок.

Президент США Джо Байден, который на тот момент был кандидатом на пост президента, назвал Россию главной угрозой США еще в 2020 г. Крупнейшим конкурентом он назвал Китай. По словам Байдена, от того, какого подхода будет придерживаться Вашингтон, зависит, останутся ли страны и дальше конкурентами или ситуация перерастет в более серьезное соперничество.

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил об угрозе для России со стороны стран блока НАТО. В частности, в конце июля он сообщил, что Москва не хочет прямого военного столкновения России и НАТО, но если кто-то пожелает, Москва к этому готова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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