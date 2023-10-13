Конгресс США: необходимо готовиться к одновременному конфликту с Россией и КНР

«Цели американской стратегии должны включать эффективное сдерживание и уничтожение одновременно российской и китайской агрессии в Европе и Азии с применением обычных вооружений. Если Соединенные Штаты, их союзники и партнеры не располагают достаточными арсеналами обычных вооружений для достижения этой цели, то американская стратегия должна быть изменена в сторону усиления роли ядерного оружия для сдерживания или противодействия оппортунистическим или совместным агрессивным действиям на противоположных театрах военных действий», – сказано в документе.